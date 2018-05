cd

In den letzten Wochen drehte sich bei mir alles um das Thema Umzug. Zuerst von München nach Bietigheim im Februar, und kurz darauf auch noch in eine größere Bleibe im Ort. Bisher gestalteten sich bei mir die Umzüge auch relativ überschaubar. Mal nur mit Bett und Schreibtisch, ein anderes Mal nur mit ein paar Klamotten. Als Minimalst würde ich mich dennoch nicht bezeichnen – das verrät auch die Anzahl meiner Schuhe. Blickt man jedoch in unsere Küche, findet man statt massig Küchenutensilien bisher nur gähnende Leere. Und das obwohl wir eine neue Küche eingebaut haben, die geradezu zum Kochen einlädt. Bei dem schwedischen Modell, für dessen Aufbau wir gerade mal eine Woche gebraucht haben, trifft aber bisher nur der Slogan „Wohnst du schon“ zu. Eine neue Küchenmaschine ist auf jeden Fall schon bestellt und die Lust auf Kuchenbacken ist geweckt. Mal sehen wie lange es dauert, bis Regale und Fächer gefüllt sind und sich ein „lebst du schon“ einstellt.