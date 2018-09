Weiterbildung Teilnehmer bestimmen das Programm

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Jede Menge gelber Zettel mit Themenvorschlägen waren am Donnerstagmorgen im Besprechungsraum im Obergeschoss des Bürgertreffs Enzpavillon zu sehen. Darauf waren grüne Punkte in unterschiedlicher Zahl geklebt. Es war das Ergebnis des 90-minütigen Planungsgesprächs der Bildungswerkstatt Bietigheim-Bissingen II der Schiller-Volkshochschule, bei dem die Teilnehmer die Themen fürs Frühjahr- und Sommersemester bestimmt hatten. Mit den Themen auf den Zetteln, die die meisten Punkte erhalten haben, wird sich die Bildungswerkstatt im Frühjahr und Sommer beschäftigen. Diese Auswahl des Programms und der Referenten durch die Teilnehmer selbst ist das Kennzeichen der Werkstätten, die nach den Worten von Jürgen Schmiedel, dem Leiter der Schiller-Volkshochschule Kreis Ludwigsburg, längst zu einem Erfolgsmodell geworden sind.

Schmiedel war nicht mit leeren Händen nach Bietigheim-Bissingen gekommen. Er hatte einen symbolischen Scheck über 150 Euro dabei, den er der Gruppe überreichte. Der Anlass: Das laufende Semester ist das zwanzigste der Bildungswerkstatt, die damit seit zehn Jahren besteht.

Typisch für die Werkstätten ist es, dass die Teilnehmer meistens lange dabei blieben. Von den 18 Teilnehmern (was zugleich die Obergrenze ist) waren 8 von Anfang an mit von der Partie, eine weitere war zuvor in der Ditzinger Bildungswerkstätte. Das Interesse ist ungebrochen. „Immer wenn mal jemand ausscheidet, findet sich bald wieder ein Nachrücker“, sagte Gerhard Kleine, der Kurssprecher.

Der Zusammenhalt zeigt sich auch darin, dass Teilnehmer in jedem Jahr ihre ehemalige Kurssprecherin besuchen, die jetzt im Odenwald lebt. Erst in der vergangenen Woche waren sie wieder dort.

Themen aus allen Bereichen

„Die Vielfalt macht’s aus“, sagt eine Teilnehmerin, die von Anfang an dabei ist, auf die Frage, was ihr an der Bildungswerkstatt gefällt. Es gebe Vorträge aus allen Themenbereichen, „und das auf hohem Niveau“.

Im laufenden Semester beschäftigen sich die 18 Mitglieder beispielsweise mit philosophischen Fragen, Kunst und Kunstgeschichte sowie Jazz. Die „Kultur Chinas“ steht auf dem Programm, und die Teilnehmer werden einen Vortrag hören, in dem es um die Politik von US-Präsident Donald Trump und deren Folgen für Europa geht. Die Kurse finden in der Regel an einem Vormittag in der Woche an 15 Terminen statt.

Auch eine Exkursion ist geplant, die nach Kirchheim führen wird. Dafür könnte auch das Geld zum zehnjährigen Bestehen verwendet werden. Näheres wolle man beim nächsten Treffen entscheiden, sagte Sprecher Kleine.

Die Unterstützung durch die Volkshochschule besteht darin, dass diese durch Sachbearbeiterin Constanze Weis Vorschläge für Dozenten und Themen macht und bei der Umsetzung hilft. Sie kümmert sich mittlerweile kreisweit um 28 Bildungswerkstätten (davon 3 in Bietigheim-Bissingen), im Sommer, wenn noch zwei zusätzliche angeboten werden, sind es 30. Wie erfolgreich das Modell ist, ist daraus ersichtlich, dass es vor drei Jahren noch 15 waren, berichtet Weis. Die älteste Bildungswerkstatt geht in ihr 48. Semester. Inzwischen würden die von der Schiller-VHS des Kreises entwickelten Bildungswerkstätten sogar von anderen Volkshochschulen außerhalb des Kreises angeboten.

Dabei war das Angebot, wie Jürgen Schmiedel erzählt, am Anfang eher eine Notlösung. Damals ging es darum, was die Absolventen der Frauenakademie Bietigheim-Bissingen im Anschluss an diese tun konnten, und die VHS habe sich gesagt: „Wir müssen was bieten.“ Das Ergebnis waren die Bildungswerkstätten, zunächst ausschließlich mit Frauen. Auch heute ist der Frauenanteil noch hoch, doch inzwischen begeistern sich auch Männer für das Bildungsangebot der Schiller-VHS.