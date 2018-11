Kinder Laternenumzüge zum Martinstag

Bietigheim-Bissingen / bz

„Laterne, Laterne“, schallt es an Sankt Martin durch die Straßen. In der dunklen Herbstzeit sieht man wieder Kinder mit ihren selbst gebastelten Laternen durch die Straßen ziehen. Traditionell finden zum Martinstag am 11. November Laternenumzüge statt, teilen die katholischen Kirchengemeinden in einem Schreiben mit.

Aber wer war der heilige Martin, zu dessen Ehren gesungen wird? Im Jahre 334 nach Christus soll der damals junge Gardeoffizier der römischen Armee mitten im Winter am Stadttor einem frierenden Bettler begegnet sein. Martin hatte Mitleid mit ihm, zog sein Schwert, teilte seinen Mantel damit und schenkte dem Bettler eine Hälfte des Mantels. Bald darauf quittierte er seinen Dienst beim Kaiser, um Gott zu dienen. 371 wurde er in Tours zum Bischof geweiht. Er wurde von der Bevölkerung als Nothelfer und Ratgeber geschätzt.

Szenenspiele mit Pferd

Rund um den 11. November, dem Gedenktag des St. Martin, finden in den katholischen Kirchengemeinden von Bietigheim-Bissingen Szenenspiele und Laternenumzüge statt. Die Szene vom geteilten Mantel wird mit Reiter und Pferd nachgestellt und von einem Umzug mit Liedern und Laternen begleitet. In der Stadt-Gemeinde Sankt Laurentius wird bereits am Freitag, 9. November, um 17 Uhr zum Martinsfest eingeladen. Sowohl in Sankt Johannes in Bietigheim-Buch wie auch in der Gemeinde Zum Guten Hirten in Bissingen trifft man sich jeweils am Martinstag selbst, am Sonntag, 11. November, um 17 Uhr.

Und wer wie Sankt Martin seine Kleider mit ärmeren Menschen teilen will, kann Altkleider in die drei Container der kirchlichen „Aktion Hoffnung“ einwerfen, die an allen drei Kirchen aufgestellt sind. Die gebrauchten Kleider werden entweder in Second-Hand-Shops weiterverkauft oder zu Lumpen weiterverarbeitet.

Erlös für Projekte

Mit dem Erlös werden Entwicklungsprojekte unterstützt, so die Kirchengeminden in ihrer Mitteilung.