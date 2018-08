Nahversorgung Laden im Buch schließt Lücke

Bietigheim-Bissingen / Susanne Yvette Walter

Weil der Stadtteil Bietigheim-Buch nicht gerade mit Discountern gesegnet ist und viele Menschen, die dort leben, auf kurze Wege zum Einkaufen angewiesen sind, spielt der kleine russische „Supermarkt“ in der Sucystraße 9 eine wichtige Rolle im Buch. Unter neuen Inhabern verändern sich das Sortiment des Ladens und der Name: Aus „Natascha“ wird „Shants“, benannt nach dem Nachnamen des neuen Inhabers Sergey Shants.

Über Jahre hinweg führte Natalia Schlecht den kleinen Lebensmittelladen Natascha in Bietigheim-Buch – mit mehr oder weniger Erfolg (die BZ berichtete). „Für die Menschen, die hier um die Ecke leben, vor allem für die älteren, ist der Laden sehr wichtig“, sagt Natalia Schlecht. „Sie haben oft kein Auto, und es ist mühselig für sie, Lebensmittel, die sie täglich brauchen, mit dem Bus nach Hause zu schaffen. Der Laden schließt für sie eine Versorgungslücke“, erklärt die Ukrainerin Schlecht weiter. Weil die Russen gerne aus einer Natalia eine Natascha machen, wie sie erzählt, hieß das Geschäft jahrelang Natascha. Das hat sich nun geändert, denn seit Mitte Juni führen hier Sergey Shants und Ekaterina Smirnova Regie, während Natalia Schlecht nur noch am frühen Vormittag im Laden steht für die, die morgens hier schon zum Beispiel ihre Frühstücksbrötchen holen.

Keine Geschenkartikel mehr

Die Russin gibt den Laden weitgehend ab, weil sie in Rente geht, erzählt sie. Er bleibt weiterhin in osteuropäischer Hand. Sergey Shants und Ekaterina Smirnova aus Russland sprechen aber auch so gut Deutsch, dass sie einen deutschsprachigen Kundenkreis problemlos bedienen können, sagt beispielsweise Friedrich Fuhr, ein Stammkunde. Auch Sergey Shants sei ein ehemaliger Stammkunde gewesen. Das neue Inhaberpaar hofft, mit einem noch ausgefeilteren Angebot an Waren noch mehr Kunden zu erreichen. „Bisher gab es hier auch Geschenkartikel aus Russland. Dieses Angebot verkleinern wir zugunsten eines noch größeren Angebots an Lebensmitteln“, betont Shants. Zusätzlich bieten sie hier neben Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Eier und Milchprodukte sowie eine Auswahl an frischem Obst und Gemüse auch Getränke aller Art an.

Wert legen die neuen Inhaber auch darauf, dass ihre Produkte möglichst kurze Wege haben. „Das Wasser kommt aus der Region und Brötchen beziehen wir über den Bäcker Blatter“, zählt Sergey Shants auf. Außerdem führt der Laden russische Leckereien, die man nicht überall bekomme wie Gebäck oder Fisch. Besonders beliebt seien Sproten, kleine heringsartige Seefische, die selten größer als 20 Zentimeter werden. „Frische Karpfen und Forellen gibt es bei uns jeden Mittwoch auf Bestellung“, macht Sergey Shants Appetit.

Doch die Entscheidung, hier im Buch den Lebensmittelladen zu übernehmen, hat für Sergey Shants auch eine Schattenseite. „Ich habe rund 25 000 Euro in die Renovierung gesteckt. Die Beleuchtung musste erneuert werden und vieles mehr“, sagt Shants, „wir haben hier in der Umgebung das einzige Lebensmittelgeschäft. Deshalb habe ich die Stadtverwaltung um einen Zuschuss gebeten, der aber abgelehnt wurde“, lässt er wissen. Auch in die Werbung musste Shants investieren, denn ohne die, ist er überzeugt, könne sich der Kundenkreis kaum erweitern. Dass ihn die Stadtverwaltung wohl nicht unterstützt bei seinem Vorhaben, ist Sergey Shants bitter aufgestoßen. Dennoch stützt er sich auf die strategisch günstige Lage seines Geschäfts, das Ekaterina Smirnova hauptsächlich führen soll. Denn Sergey Shants hat noch ein zweites Geschäft in Bietigheim-Bissingen, das sich auf Autoglas und Autopflege spezialisiert hat.