Schwule Löwen, Käfer und Pinguine? Und was ist eigentlich Pansexualität, Polyamorie und Asexualität? Mit diesen und vielen weiteren Begriffen und Themen rund um Sexualität und Vielseitigkeit beschäftigt sich die neue Ausstellung „Farbenblind? Bunt ist die schönste Farbe“ im Bietigheimer Stadtmuseum Hornmoldhaus, die am Freitag um 16 Uhr im Rathaushof oder bei schlechtem Wetter im Erdgeschoss des Museums eröffnet wird.

„Im Jugendhaus 4D ist vor zwei Jahren eine Gruppe Jugendlicher aufgeschlagen, die auf der Suche nach Unterstützung war“, sagt Harald Finkbeiner-Loreth, der Geschäftsführer der Jugendförderung „Das Netz“ beim Pressegespräch. Die Jugendlichen hatten einen sogenannten LSBTTIQ-Hintergrund, das ist der Sammelbegriff für lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen. „Das Thema war für uns nicht wirklich präsent“, sagt Finkbeiner-Loreth. Berührungsängste habe es nicht gegeben. Der „Das Netz“-Chef habe erkannt, dass es Bedarf in die Richtung gibt. Die Mobile Jungendarbeit habe sich dann der Thematik angenommen.

Interesse am Thema war da

So kam es seit September 2018 zu regelmäßigen Treffen zwischen der Mobilen Jugendarbeit und den Jugendlichen, die sich mit der Vielfalt gelebter Sexualität auseinander setzen wollten. Es stellte sich heraus, dass es kreatives Potenzial gab und die Idee einer Ausstellung keimte auf. Das Kreativprojekt „Farbenblind? Bunt ist die schönste Farbe“ war geboren. In drei jeweils etwa einwöchigen Workshops mit den thematischen Schwerpunkten Comic, Animationsfilm und Graffiti, entstanden Kunstwerke, die nun bis zum 22. September im Stadtmuseum ausgestellt sind. Die sieben Kunstschaffenden sind allesamt Schüler der Realschule im Aurain und zwischen 16 und 17 Jahren alt. „Es war wie eine Art Clique“, sagt der „Das Netz“-Chef. Die Ideen für die Werke seien dann in einem Gruppenprozess ausgearbeitet worden, erklären die beiden Sozialarbeiterinnen Rahel Werner und Anncathrine Bauer von der Mobilen Jugendarbeit.

Ein Projekt etwa zeigt Symbole der verschiedenen Arten von Sexualität sowie Flaggen – darunter die Regenbogenflagge, die für die Lesben- und Schwulenbewegung steht–, die auf Steine aufgebracht worden sind. Neben den bemalten Steinen, die in einer Vitrine ausgestellt sind, stehen Definitionen der Begriffe. „Wir haben uns mit den verschiedenen Arten der Sexualität auseinandergesetzt“, sagt Werner. Hinter der Vitrine sind Comics von Tieren zu sehen, in der Natur sei Homo- und Bisexualität nämlich ganz normal.

„Die Öffentlichkeit ist ein wichtiger Punkt“, sagt Finkbeiner-Loreth. Die Gesellschaft müsse sich von der Vorstellung, dass sexuelle Neigung nur eine Phase sei und vorübergehe, verabschieden. „Die Jugendlichen wollen als ‚normale’ Menschen und nicht als Besonderheit wahrgenommen werden“, so der Geschäftsführer der Jugendförderung weiter. Auch ein Animationsfilm in Stop-Motion-Technik ist entstanden, berichtet Andrea Kaufmann, Volontärin des Stadtmuseums. Bei der Filmtechnik werden einzelne Bilder fotografiert und aneinandergereiht, wodurch die Illusion der Bewegung entsteht. In der Geschichte, die von den Schülern gezeichnet wurde, geht es um ein schwules Punker-Paar, das einer alten Frau helfen will. Diese jedoch hat so große Vorurteile, dass sie ablehnt und die Jungen beleidigt.

In den Schüler-Werken geht es um Akzeptanz, Aufklärung, aber auch um negative Erlebnisse, die einige von ihnen aufgrund ihrer Sexualität, die von der „Norm“ der Heterogenität abweicht, erfahren mussten. Die Leiterin des Hornmoldhauses, Dr. Catharina Raible, erwartet positive Resonanz von den Besuchern. Das Thema gehöre zur Gesellschaft dazu und sei daher für Jedermann.

Info Die Ausstellung wird am Freitag um 16 Uhr mit einem Grußwort von Joachim Kölz eröffnet. Nach einer Einführung von Harald Finkbeiner-Loreth und Catharina Raible hält Jonte, Sprecher der „Regenbogenleutz“, einen Kurzvortrag. Die Öffnungszeiten sind Dienstag, Mittwoch und Freitag von 13.45 bis 17.45, donnerstags bis 19.45 sowie am Wochenende von 10.45 bis 17.45 Uhr. Der Eintritt ist frei.