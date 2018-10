Stadtmuseum Kulturgeschichte der Knöpfe

Next

Mit der Kulturgeschichte der Knöpfe beschäftigt sich eine neue Ausstellung im Hornmoldhaus, die am Sonntag eröffnet wird. © Foto: Helmut Pangerl

Bietigheim-Bissingen / Yasina Hipp

„Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt.“ Mit diesem Zitat von Joachim Ringelnatz stieg Regina Ille-Kopp in einen Rundgang durch das Erdgeschoss des Horndmoldhauses ein. Gemeinsam mit ihrer Volontärin Laura Siegler und vielen anderen Helferinnen hat die Museumsleiterin eine neue Sonderausstellung rund um den Knopf auf die Beine gestellt. Am Sonntag, 7. Oktober, ist die große Eröffnungsfeier, und bis zum 28. April 2019 ist die Ausstellung zu sehen.

„Wir wollten ein gutes Winterthema, das möglichst viele Menschen anspricht“, erklärte Regina Ille-Kopp „außerdem ist der Knopf etwas, das einem erst auffällt wenn es fehlt.“ Viele verschiedene Knöpfe in allen erdenklichen Mustern, Formen und Farben haben die beiden zusammengesammelt. „Ich habe immer wieder auf Flohmärkten oder in Läden Knöpfe mitgenommen und uns haben sehr viele Privatleute unterstützt“, so die Museumsleiterin.

Fibeln als Vorläufer

Aufgeteilt ist der Ausstellungsraum im Erdgeschoss in vier Bereiche, welche die Geschichte der Knöpfe bis in die Gegenwart erzählen. Im ersten Themenbereich geht es um die Entstehung und Entdeckung der ersten Knöpfe. Archäologen fanden schon in jungsteinzeitlichen Kulturen Verschlüsse aus Knochen und Horn, allerdings keine Knöpfe sondern Fibeln. Später im 13. Jahrhundert kamen die Knöpfe dann aus dem Orient nach Mitteleuropa. „Die neue Verschlusstechnik prägte auch die Schnittführung, die Kleider wurden figurbetonter“, weiß Regina Ille-Kopp.

In einem großen Regal werden im Museum Knöpfe aus allen möglichen Materialien gezeigt. Ob aus Bambus, Perlmutt, Betelnuss, Holz oder Bernstein, es gab viele Arten Knöpfe herzustellen. Das Knopfmacherhandwerk und dessen verschiedene Techniken wird den Zuschauern ebenfalls erklärt. „Wir wollen aber auch nicht nur Knöpfe zeigen, deswegen haben wir auch noch ein paar schöne, antike Kleidungsstücke, die mit Knöpfen verziert sind“, so Ille-Kopp. Neben einer Herrenweste und einem zweiteiligen Damenkleid findet sich auch eine Trachtenjacke plus Weste von der Bietigheimer Tracht. „Die Anzahl der Westenknöpfe muss immer durch drei teilbar sein, wegen der Dreifaltigkeit“, erklärte die Museumsleiterin.

Im nächsten Bereich stellen die beiden Ausstellungsmacherinnen einen Kurzwarenladen mit verschiedenen Knopfarten, wie dem Wäscheknopf oder dem Druckknopf, dar. „Wir wissen leider nicht, wie viele Knöpfe es insgesamt sind, aber es sind wirklich viele und auch sehr schöne zusammengekommen“, sagte Laura Spiegler. In den letzten beiden Bereichen wird die Verwendung von Knöpfen dargestellt. Ob an Berufskleidung, Abendkleidung, Kinderkleidung oder bei „Jim Knopf“, überall sind die kleinen runden Verschlüsse zu finden. Auch das Kunsthandwerk beschäftigt sich mit den Knöpfen. Laura Spiegler präsentierte verschiedene Kunstwerke, wie ein Quilt und ein Kleid, die mit Knöpfen übersäht sind.

Auch für die kleinen Besucher ist gesorgt. Beim „Knopfsalat“ müssen die Kinder Knöpfe mit Buchstaben finden, die zusammen ein Lösungswort ergeben. Das Schild „Machen Sie einen Knopf dran“ fordert die Besucher auf, einen Knopf an eine eingehäkelte Säule zu nähen. Und auch die Knopfgeschichten wurden bereits von Interessierten eingereicht. Regina Ille-Kopp sagte: „Das sind ganz tolle Geschichten rund um unser Thema. Und das Beste ist, dass jeder Knopfbesitzer etwas zu seinem Stück zu erzählen hat.“

Neben der normalen Sonderausstellungen sind Aktionen für Kinder und Schulklassen geplant. Es kann ein Schatzkästlein mit Knöpfen geschmückt werden, Knopfkekse gebacken werden oder auch eigene Knöpfe aus Modelliermasse hergestellt werden.