Bietigheim-Bissingen Kultur pur – farbenfroh und hautnah

Bietigheim-Bissingen / Susanne Yvette Walter

Beim XXL-Kulturtag „Kultur trifft Genuss“ am Samstag gaben sich die Nachtschwärmer vielleicht zum letzten Mal in dieser Saison ein Stell-dich-ein unter freiem Himmel. Wer am Samstag die Fußgängerzone hinaufschlenderte, fand offene Türen zu den Geschäften einiger Einzelhändler. „Man kann das verbinden, Livemusik und Walking Acts in der Stadt genießen und mal eben Schuhe für den Herbst einkaufen“, beschreibt Martina Maierhöfer aus Bissingen, was sie am Kulturtag XXL so mag.

Eigentlich müsste man aus dem XXL schon ein XXXL machen, denn das Angebot orientiert sich am Publikumszulauf und der war groß. Vom Nachmittag an bis spät in den Abend hinein pilgerten die Besucher hauptsächlich die Fußgängerzone entlang und schauten neugierig im Stadtmuseum Hornmoldhaus, in der Otto-Rombach-Bücherei, in der Städtischen Galerie, in der Musikschule im Schloss sowie weiteren Institutionen vorbei. Mit dabei waren auch die evangelische Stadtkirche und das Museum für Zahnheilkunde sowie die Bietigheimer Bücherstube.

In seiner 11. Auflage ist der Kulturtag so bunt wie die Farben des Herbstes. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei“, kündigte Oberbürgermeister Jürgen Kessing schon im mehr als 30 Seiten starken Programmheft an und richtig: Die Familien passte Clown Tom Bolton, der Zahnarzt unter den Clowns, gleich mit Handfeger und Kinderbohrmaschine in der Fußgängerzone ab und begann mit ihnen auf seine Weise eine Diskussion übers Zähneputzen. In der Otto-Rombach-Bücherei wirkte die physikalische Experimentalshow von Felix Homann wie ein Publikumsmagnet nicht nur für Kinder. „Bei der ersten Show waren es 50, bei der zweiten vielleicht 100 und bei der dritten Show war der Saal brechend voll“, beschreibt Hans-Christian Pöhnl, Büchereileiter, den Besucherandrang.

Und während auf der großen Bühne am Kronenzentrum die Bietigheimer Band Rabbit Food zum Soundcheck ansetzte und den Feinschliff machte, verwandelte die Gruppe für afrikanisches Trommeln Makena aus Bietigheim die Fußgängerzone in ein Festival. Spontan tanzten viele mit auf ihrem Weg ins Stadtmuseum Hornmoldhaus oder in die Bietigheimer Bücherstube, wo die Zuhörer dicht gedrängt einer Autorenlesung lauschten.

Im Hof des Stadtmuseums Hornmoldhaus schimmerten still und in leuchtendem Orange auf der Mauer geschnitzte Kürbisse der anderen Art. Den ganzen Kulturtag über schauten Kinder und Erwachsene hier den Schnitzkünstlern Martina und Uwe Baz aus Bietigheim über die Schulter und gestalteten dann selbst einen Kürbis wie nie zuvor. „Auge, Nase, Mund, das war uns zu wenig“, erklärt Uwe Baz seit 20 Jahren Kürbiskünstler, und lacht. Er schnitzte Vampirgesichter aus der Kürbisschale und Figuren aus der Fantasywelt hinein. Kinder kamen in Scharen und nicht nur sie. Bald waren alle Kürbisse weg.

Neue Kuchenkreation

Im Hornmoldhaus selbst war für jede Generation etwas geboten. Besonders beliebt bei Erwachsenen, war die Weinprobe mit historischen Weinsorten unter der Regie von Matthias Braun aus Hemmingen. „Er beschreibt wie alte Sorten wie zum Beispiel der Elbling gekeltert und ausgebaut werden“, erzählt Museumsleiterin Regina Ille-Kopp. Sie und ihr Museumsteam hatten zusammen mit der Bietigheimer Bäckerei Stöckle die Hornmoldschnitte kreiert, ein nach mittelalterlichem Vorbild entstandener Kuchen, der an den heutigen Geschmack angepasst ist. Dazu trank man Gewürzwein beim „sinnlichen Museumsrundgang“ am Samstagabend und lernte kennen wie „die Renaissance schmeckt“.

Analog zur aktuellen Ausstellung, wo es um Druckverfahren geht, erzählte Xenia Busam hier Pflanzenmärchen. Volontärin Laura Spiegler gab Einblick in historische Spiele. „Gerade beim Kulturtag XXL stehen die Aktionen immer in Verbindung mit den laufenden Ausstellungen. Das kommt gut an. Wir sind mit dem Besucheransturm sehr zufrieden“, erklärt Ille-Kopp.

Gänsehaut-Geschichten

Im Hornmoldhaus durfte unter Anleitung von Museumsmitarbeiterin Angela Meißner auch an der Guttenberg-Presse gedruckt werden und abends erzählte Xenia Busam noch Gänsehauthaut-Geschichten. Draußen hüllten indes die Straßenkünstler der Feuersbrunst Esslingen die Fußgängerzone in ihren Feuerschein. Sie arbeiteten mit brennenden Feuerfächern und Fackeln. Schnell war das archaisch anmutende Gauklervolk aus Esslingen umringt von Schaulustigen.

In der Musikschule im Schloss gaben sich die Ensembles die Notenständer in die Hand. Im Fuggerssal konzertierte am Abend das Visconti-Quartett mit Lehrern der Musikschule. Der Saal war voll mit Freunden erlesener Kammermusik. „Diesmal haben wir den Gitarristen Bernd Gehlen mit ins Boot genommen für ein südamerikanisches Programm“, erzählt Querflötenlehrerin Christina Dollinger. Tangos etwa von Astor Piazzola gehörten dazu und ein Samba – feuriger Ausklang eines heißen Sommers in Bietigheim.

Auch in der Städtischen Galerie setzte Leiterin Dr. Isabell Schenk-Weininger auf die Kombination zwischen Kultur und Unterhaltung und engagierte zum ersten Mal zwei Clowns, Paulo und Herr Klemmerle. Zur laufenden Gustav-Schönleber-Ausstellung gab es szenische Lesungen und Rezitationen zum Thema Nordsee mit Lisa Kraus aus Ludwigsburg. „Wir hatten auch schon Musiker hier, aber diesmal setzen wir auf Lesungen und Comedy“, erklärte Schenk-Weininger, „alles, was heute hier läuft, hat mit unseren Ausstellungen zu tun.“ Kurzführungen durch die Ausstellung „Drehmoment“ sollen neue Galeriebesucher begeistern.

Wer bei all dem Trubel Lust hatte auf eine meditative Auszeit, der besuchte, wie es viele bei diesem Fest taten, die evangelische Stadtkirche, die ihre Türen offen hielt für „Bach zur Nacht“ oder anderen musikalischen Kurzvorführungen an der Orgel.