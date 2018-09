Veranstaltung Kultur im XXL-Format

Bietigeim-Bissingen / bz

Der Kulturtag XXL, der mit der Eröffnung des renovierten Schlosses 2002 ins Leben gerufen wurde, ist inzwischen zur festen Größe geworden. Am Samstag, 22. September, findet er zum 11. Mal in der Bietigheimer Innenstadt statt. Der Turnus ist an sich zweijährig, im Lutherjahr 2017 hatte es jedoch sehr viele andere Veranstaltungen gegeben, weshalb diesmal eine dreijährige Pause eingelegt wurde. „Kultur trifft Genuss“ heißt das Motto von 15 bis 23 Uhr. Wie immer wird für keine Veranstaltung der beteiligten Institutionen Eintritt verlangt, betont die Stadtverwaltung.

Das Programm im Überblick: In der Musikschule im Schloss werden ab 15 Uhr Musikschüler Proben abhalten. Höhepunkt ist ein Konzert um 16 Uhr im Orchestersaal. Das Abendprogramm gestalten Ensembles der Lehrkräfte sowie das Ardey-Saxofon-Quartett. Die Kunstschule Labyrinth im Schloss bietet einen Tag der offenen Tür zwischen 14 und 18 Uhr. Für alle Vorstellungen gibt es ab 13 Uhr kostenlose Einlasskarten am Info-Tisch.

Das Stadtarchiv in der Lateinschule bietet ab 15 Uhr Führungen durch die Archivmagazine und einen Verkauf von Publikationen des Stadtarchivs. Ab 18 Uhr heißt es dann „Theater im Trauzimmer“. Das Theater Lindenhof zeigt „D´Fuffzger Johr“.

In der Städtischen Galerie werden die laufenden Ausstellungen „Drehmoment“ und Gustav Schönlebers „Küstenfahrten an der Nord- und Ostsee“ mit Kurzführungen, Rezitationen und einer offenen Werkstatt vorgestellt. Am Abend tritt das Clown-Duo „Paulo & Herr Klemmerle“ auf.

Im Stadtmuseum Hornmoldhaus ist ab 10.45 Uhr die aktuelle Sonderausstellung „Natur drucken“ zu sehen. Ab 16 Uhr beginnt ein Programm mit Märchenerzählerin Xenia Busam, Kürbisschnitzen für Jung und Alt ab 10 Jahren, Druckexperimenten und einem Spieleparcours sowie Informationsangeboten. Um 19 und 20.30 Uhr gibt es eine Weinprobe sowie um 19.30 Uhr eine Kurzführung mit Regina Ille-Kopp. Um 20 und 21 Uhr sind „sinnliche Museumsrundgänge“ auf dem Programm und zum Abschluss um 22.30 Uhr eine „Überraschung“. In der Otto-Rombach-Bücherei erwartet die Besucher ab 15 Uhr „Baff! Die neue Wissenschaftsshow“ mit Felix Homann. In den neuen Büchereiräumen können Kinder Lesezeichen basteln, und im Kinderbereich ist ab 15 Uhr der Bücherflohmarkt. Die „Schreibbude“ ist von 16 bis 19 Uhr geöffnet, und von 20 bis 23 Uhr gibt es die Möglichkeit, in die „Silent Disco“ zu gehen.

Viele Stadtführungen

Wieder dabei ist auch die Schiller-Volkshochschule Kreis Ludwigsburg mit einem informativen Programm im Bietigheimer Schloss. Ab 14 Uhr bietet der Fachbereich Sprachen Beratungen an, ab 15 Uhr der EDV-Bereich. Die evangelische Stadtkirche Bietigheim ist bis 24 Uhr geöffnet. Von 15 bis 21 Uhr können die Besucher den Kirchturm besteigen. Es gibt Kirchenführungen, und die Orgel wird vorgestellt. Auch das Museum zur Zahnheilkunde in Bissingen ist von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

In diesem Jahr beteiligt sich wiederum die Künstlerin Angelika Mollner am XXL-Kulturtag und öffnet ihr Atelier in der Löchgauer Straße 29. Die Galerie im Unteren Tor ist von 15 bis 23 Uhr geöffnet und zeigt die Ausstellung Jahresringe, die am Tag zuvor eröffnet wird.

Die Stadt bietet mehrere kostenlosen Stadtführungen an. Um 15 Uhr beginnt die Führung „Sprichwörtlich entdecken“ ab dem Kronenplatz. Um 17 Uhr wandelt man auf den Spuren der Melusine, und um 19 Uhr weiß Märchenerzählerin Fanny Kurioses aus der Stadtgeschichte zu berichten. Der Nachtwächter tritt um 23 Uhr in Aktion.

Auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone tritt Tom Bolton mit „Action Comedy“ auf. Ab 16 Uhr spielt die Trommlergruppe Makena. Ab 19.30 Uhr sind Feuerschlucker, -spucker und -jongleure zu sehen. Ab 14 Uhr beginnt das Programm auf der Bühne am Kronenplatz. Es spielt die Gruppe „B.A.D. Neighbours“ und die Breakdance- und Zirkusgruppe des 4D Jugendhauses zeigen ihr Können sowie die Ballettschule Victoria B.

Die teilnehmenden Einzelhändler haben an diesem Tag länger geöffnet.

Info Das gesamte Programm gibt’s in einem Programmheft, das bei allen Beteiligten ausliegt, und im Internet.

www.bietigheim-bissingen.de