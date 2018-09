Kirche Künzelsauer Bezirkskantor setzt Orgelherbst fort

Bietigheim-Bissingen / bz

Am Sonntag, 16. September, um 19 Uhr, spielt Bezirkskantor Thorsten Hülsemann in der katholischen Kirche Sankt Laurentius Bietigheim, Uhlandplatz 1. Das schreibt die Kirche in einer Mitteilung. Es ist das zweite von drei Konzerten des Bietigheimer Orgelherbstes.

Es werde ein interessantes Konzertprogramm geboten, so die Mitteilung weiter. Unter Anderem werden von Johann Gottfried Walther die Kompositionen „Concerto h-Moll“ sowie die Partita sopra „Jesu, meine Freude“ zu hören sein. Von Johann Sebastian Bach spielt Thorsten Hülsemann die „Toccata und Fuge in d-Moll, BWV 565“ und von Franz Liszt die Komposition: Phantasie über den Choral „Ad nos, ad salutarem undam“.

Schwerpunkt Ausbildung

Der Bezirkskantor Hülsemann verbrachte Kindheit und Jugend im Großraum Pforzheim und studierte von 1999 bis 2005 Kirchen- und Schulmusik sowie Gesang an den Staatlichen Hochschulen für Musik in Lübeck und Trossingen. Nach einer intensiven Tätigkeit als Konzertorganist und -sänger im In- und Ausland und einer zweijährigen Assistenz an der Stiftskirche Stuttgart ist Hülsemann seit 2007 Bezirkskantor im Dekanat Künzelsau. Einen großen Schwerpunkt seiner Tätigkeit stellt die Ausbildung von Organisten, die Begeisterung von Menschen jeglichen Alters für die Kirchenmusik, die Arbeit mit Chören und Ensembles der Kirchengemeinde und des Kirchenbezirks sowie die Förderung von musikalischem Nachwuchs dar.

Am 1. Oktober wird Thorsten Hülsemann Bezirkskantor im Kirchenbezirk Mühlacker sowie Organist und Kantor der Klosterkirche Maulbronn. Er übernimmt hiermit Amt und Aufgaben von Kirchenmusikdirektorin Erika Budday.

Der Eintritt zum Konzert am Sonntag ist frei. Spenden für die Kirchenmusik an St. Laurentius werden am Ausgang erbeten, so die Mitteilung weiter.

Info Am Sonntag, 23. September, findet das Abschlusskonzert des Bietigheimer Orgelherbstes statt mit dem Organistenehepaar Zuzanna und Maciej Bator aus Świdnica in Polen. Die Konzerte beginnen jeweils um 19 Uhr in der katholischen Kirche Sankt Laurentius Bietigheim, Uhlandplatz 1, bei freiem Eintritt.

laurentiusmusik-bietigheim.de