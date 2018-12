Weihnachten Krippenspiele, Theater und Musik

Bietigheim-Bissingen / bz

In den evangelischen Kirchen in Bietigheim-Bissingen wird die Geburt Jesu mit einer großen Reihe verschiedener Weihnachtsgottesdienste gefeiert. Bereits am 4. Advent, so teilt Pfarrer Stephan Seiler-Thies im Namen der Gesamtkrichengemeinde mit, lädt die Friedenskirche zur Waldweihnacht ans Lusthaus im Forst ein. Mit Liedern begleitet vom CVJM-Posaunenchor, und der neuesten Waldweihnachtsgeschichte von Pfarrer Stephan Seiler-Thies „Der Besen von Bethlehem“ können sich Jung und Alt auf Weihnachten einstimmen. Am 4. Advent ist bereits das erste Krippenspiel, und zwar um 10 Uhr in der Michaelskirche in Metterzimmern unter dem Titel „Engel, du bist zu spät“.

Viele Krippenspiele

Die Krippenspiele eröffnen auch den Heiligen Abend in den anderen evangelischen Kirchen, in der Stadtkirche um 15.30 Uhr, in der Pauluskirche um 16 Uhr, und in der Friedenskirche ebenfalls um 16 Uhr, hier mit dem Kinderkirchen-Krippenspiel „Auf dem Heimweg vom Stall“.

In Bissingen beginnen die Familiengottesdienste in der Kilianskirche und in der Martin-Luther-Kirche jeweils um 16 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche mit dem Singspiel „Damit auf dieser Erde vielleicht einmal Friede werde“ des Kinderchors. Ebenfalls um 16 Uhr gibt es bei der Süddeutschen Gemeinschaft einen Familiengottesdienst mit dem Weihnachtsmusical „Ey Mann, Gloria!“

Die Christvesper-Gottesdienste mit Weihnachtspredigten beginnen in Metterzimmern um 16.30 Uhr und in der Stadtkirche um 17.30 Uhr. In Bissingen beginnen diese Gottesdienste ebenfalls um 17.30 Uhr, in der Kilianskirche mit dem Posaunenchor, in der Martin-Luther-Kirche mit der Kantorei. Die Friedens- und die Pauluskirche feiern ihre Christvesper jeweils um 18 Uhr, im Buch mit der Bietigheimer Kantorei und Dr. Christina Dollinger an der Querflöte. Auch im Bietigheimer Krankenhaus wird an Heiligabend um 18 Uhr ein Gottesdienst gefeiert.

Am Heiligen Abend laden die evangelischen Kirchen nochmals zu Gottesdiensten ein, um 22 Uhr zur Christmette in der Kilianskirche mit der Jungen Kantorei Vocal Chords und Instrumentalsolisten, und ebenfalls um 22 Uhr in der Pauluskirche zum musikalischen Candlelight-Gottesdienst. Um 22:30 Uhr feiert die Michaelskirche in Metterzimmern einen „Gottesdienst zur Christnacht“. In der Friedenskirche wird um 22.30 Uhr eine meditative Christnacht bei Kerzenschein gefeiert, musikalisch gestaltet vom Gospelchor „Grace an Glory“.

Am Ersten Weihnachtstag feiern die Stadt-, Friedens- und Pauluskirche ihre Weihnachtsgottesdienste jeweils um 10 Uhr, in der Stadt und im Buch mit Abendmahl, in der Friedenskirche zum Thema „Aus Liebe macht man schon mal was Verrücktes“, in der Pauluskirche mit Gesangsduett und zum Thema „Gottes Wort hat Hand und Fuß“. In Metterzimmern wird im Gottesdienst um 10 Uhr der Liederkranz mitwirken. In der Kilianskirche beginnt der Weihnachtsgottesdienst mit der Kantorei um 9.30 Uhr, in der Martin-Luther-Kirche um 10.30 Uhr. Am Zweiten Weihnachtstag findet in der Friedenskirche um 10 Uhr der zentrale Gottesdienst für Bietigheim statt. Dieses Jahr als Weihnachtstheatergottesdienst „2018 Jahre danach – die Heilige Familie kehrt zurück“.