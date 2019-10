Bereits 1988 habe Albrecht Kurz das Thema Radweg durch den Bürgergarten bei der Stadt Bietigheim-Bissingen angesprochen, sagt er im Gespräch mit der BZ. „Es ist also kein neues Problem, nur eben stärker im Fokus.“ Etwas, womit der Vorsitzende des Ortsvereins des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und Stadtrat keine Probleme hat, im Gegenteil. Er findet es gut, wenn die Radwege der Stadt diskutiert werden. „Der ADFC versucht schon länger, eine Lösung zu finden und ist mit der Stadt im Gespräch.“

Noch vor den Sommerferien sorgte vor allem der Radweg im Bürgergarten für Gesprächsstoff in der Stadt (die BZ berichtete). Ein Antrag der FDP-Fraktion, der vom Verein „Barrierefreie Stadt Bietigheim-Bissingen“ angestoßen wurde, sorgte auch bei der BZ für zahlreiche Zuschriften. In der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend wurde das Thema erneut aufgegriffen. „Mir ist nicht ganz klar, wie der aktuelle Stand ist“, sagte Claus Stöckle, CDU, an die Stadtverwaltung gerichtet. Bürgermeister Joachim Kölz konnte nur vertrösten: Derzeit werden alle Optionen überprüft. Der Weg entlang des Bürgergartens ist ein ausgewiesener Radweg, der Enztalradweg. „Die Situation dort ist eine, die nicht ideal ist“, räume Kölz ein.

Vorbei am Gasthaus Storchen hat der Weg eine Breite von 2,50 Metern und ist für Fußgänger und Fahrradfahrer. Laut einigen Bürgern führe dies immer wieder zu brenzligen Situationen. Alternativen dazu seien beleuchtet worden, aber seien mit Nachteilen behaftet, so der Bürgermeister. Ähnlich sieht es auch Albrecht Kurz: „Die eine Lösung gibt es nicht.“ Alle zufrieden zu machen, Fußgänger wie Radler, sei in diesem Bereich nicht möglich. Auch lasse sich der Begegnungsverkehr nicht verhindern. Auf dem Enztalradweg seien sowohl Schüler mit dem Rad unterwegs, Berufstätige als auch Touristen. Die Frage sei, wie könne man Konfliktpotenzial verringern.

Von einer Verbreiterung des Weges hält Kurz nichts und auch die Stadtverwaltung sprach sich am Dienstag dagegen aus. Kurz erklärt, dass es bei einer Verbreiterung, die zwei Wege für Fußgänger und Radfahrer ermögliche, eine Breite von sechs Meter brauche. „Ob das der grünen Mitte so gut tut?“, betont er auch als GAL-Stadtrat und fügt hinzu, dass die Breite allein nicht helfe. Joachim Kölz bestätigte diese Einschätzung in der Gemeinderatssitzung, zu der Kurz nicht kommen konnte, und ergänzte, dass es zudem weitere Wege gibt mit Kies, die nicht ohne Weiteres asphaltiert werden können.

Die Hoffnung des ADFC liegt in der Holzgartenstraße. Dadurch würde sich die Situation im Bürgergarten entzerren. Werde die Holzgartenstraße für Fahrradfahrer attraktiver gestaltet, könne sie als Alternative dienen. Eine einfache Lösung, allen Verkehrsteilnehmern zu verdeutlichen, dass hier auch Fahrradfahrer unterwegs sind und das auch dürfen, seien Piktogramme. „Die großen Fahrradsymbole könnten in der Mitte der Straße platziert werden“, sagt der Vorsitzende.

Hiermit habe die Ortsgruppe bereits positive Erfahrungen gemacht. Gerade für Berufsfahrer könnte hier eine freie Fahrt möglich sein. Doch auch hier sehen Stadt und ADFC einen Nachteil: Die Holzgartenstraße führt dazu, dass die Radler am Ende durch den „Overland Park-Garten“ fahren müssten und dieser sei dafür noch nicht ausgelegt.

Albrecht Kurz und der Fahrradclub hoffen darauf, dass die Stadtverwaltung bald Vorschläge präsentiert, doch von einer ad-hoc-Entscheidung halten sie nichts. „Wir müssen etwas machen, aber das auch vernünftig planen.“ Der Bietigheimer hofft, dass in zwei Jahren das Problem mit dem „Overland Park-Garten“ gelöst sei.

Keine Unfälle bekannt

Sowohl Albrecht Kurz als auch Joachim Kölz betonen jedoch, dass sich die Situation nicht verschlechtert habe in den letzten Jahren. Kölz: „Es ist keine ideale Situation, aber sie ist auch nicht dramatisch.“ Ihm seien keine Unfälle dort bekannt. Damit das auch weiterhin so bleibt, sehen ADFC und Stadtverwaltung alle Bürger in der Pflicht. „Ich predige immer: klingeln“, sagt Kurz, „und zwar frühzeitig.“ Oberbürgermeister Jürgen Kessing geht einen Schritt weiter: „Gegenseitige Rücksichtnahme, auf diese Idee kommen die Menschen ganz zum Schluss.“ Das funktioniere weltweit, nur in Deutschland nicht.