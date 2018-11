Konzert Klasse in der klassischen Musik bewiesen

Bietigheim-Bissingen / Heike Rommel

Nicht nur die Pfarrerin, Christa Epple-Franke, war beseelt davon, was die Musikschule im Schloss am Freitagabend in der Pauluskirche ablieferte. Sie bekam im 50. Jubiläumsjahr das Benefiz aus einem fulminanten Konzert des Blockflötenorchesters unter der Leitung von Annette Bachmann und diversen Streicher- sowie Bläser-Ensembles mit Klavier. Begrüßt wurde das Publikum mit der “Württemberg Ouvertüre“ von Glen Shannon. Sebastian Nitsche brillierte im Blockflötenorchester als Solist, was sich während des ganzen Benefizkonzertes fortsetzte.

„Kann es etwas Schöneres geben als Musik in der Kirche?“ Mit diesen Worten huldigte die Pfarrerin die vorletzte Veranstaltung im 50-jährigen Kirchenjubiläum, welches am Sonntag, 18. November, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst und einem Gemeindefest abgeschlossen wird.

Harmonische Spielkünste

Für die Zuhörer war das Konzert ein Ohrenschmaus. Das Querflöten-Quartett unter der Leitung von Judith Betsch spielte die „Kleine Suite“ von Gottfried Veit voluminös in das Kirchenschiff mit guter Akustik. Wie gut eine Posaune mit einem Klavier harmonieren kann, zeigten der Posaunist, Jacob Baumgärtner, und die Pianistin Be-Tsen Lee in „Fantasy“ von James Curnow in einer eingängigen, modernen Komposition. Und was Altflötisten können, hörte das Publikum im Concerto F-Dur von Mathias Maute, gespielt von Leonie Kiltz, Maren Tilk und Sebastian Nitsche.

Ein Ausnahmetalent an der Gitarre trat mit Julius von Witzleben auf. Dessen Allegro moderato und Piu mosso aus der Komposition „Kojun Baba“ von Carlo Domenicone hatte Schmackes. Von Witzleben entwickelte ein wahres Feuerwerk an seiner gestrichenen und gezupften Konzertgitarre.

Schwungvoll und locker

Schwungvoll und locker vermittelte das Querflötenquartett mit „Just for Fun“ von Friedgund Göttsche-Niessner pure Lebensfreude in der Kirche. Thema war die Sonne. Sie lachte, tanzte, ging mal ganz langsam verhalten unter und wachte wieder auf. Das Publikum konnte die Sonne in der Pauluskirche spüren, zumal die Instrumentalisten nicht nur vom Blatt abspielten, sondern eine gehörige Portion Einfühlungsvermögen in das Stück brachten.