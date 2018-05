Finanzen Kitas: Gebühren sollen steigen

Bietigheim-Bissingen / bz

Die Stadtverwaltung will an der Gebührenschraube im Kindergartenbereich drehen. Auf der Tagesordnung des Gemeinderats, der am kommenden Dienstag, 8. Mai, tagt, steht die Erhöhung der Benutzungsgebühren für die Tageseinrichtungen für Kinder über 3 Jahren um durchschnittlich 3 Prozent und für Kinder unter 3 Jahren um durchschnittlich 6 Prozent. Die Erhöhung soll zum 1. September dieses Jahres in Kraft treten. Im vergangenen Jahr waren die Beiträge für Kinder unter 3 Jahren um 8 Prozent, für Kinder über 3 Jahren um 5 Prozent im Schnitt angehoben worden.

In der Begründung heißt es unter anderem, die Stadt Bietigheim-Bissingen habe vergleichsweise günstige Elternbeiträge, die deutlich hinter der Empfehlung der Landesverbände für das Kita-Jahr 2018/19 zurückblieben. Auch im Vergleich mit anderen Kommunen seien vor allem die Elternbeiträge für U3-Kinder außerordentlich günstig.

Der Gesamtelternbeirat, der von der Stadtverwaltung angehört wurde, lehnt die Gebührenanpassung allerdings ab. Er sehe in den vergleichsweise niedrigen Gebühren einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den umliegenden Gemeinden, heißt es in der Vorlage.

Zuschuss: 13 Millionen Euro

Die Verwaltung verweist hingegen auf „erhebliche Kostensteigerungen im Personalbereich“ und einen geringen Kostendeckungsgrad im Kindergartenbereich. Im Haushalt ergebe sich für das laufende Jahr für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen – ohne Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten und nach Abzug der Zuschüsse für die freien Träger – ein Zuschussbedarf von rund 13 Millionen Euro.