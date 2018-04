Schwerpunkt Region Kessing begrüßt Metropolidee

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Seit 2009 ist Oberbürgermeister Jürgen Kessing auch für die SPD Mitglied der Regionalversammlung in Stuttgart und dort im Wirtschaftsausschuss tätig. Er habe damals kandidiert, um hautnah an Informationen zu kommen, die für Bietigheim-Bissingen wichtig sein könnten, etwa über die wirtschaftliche Entwicklung. Der Austausch auf regionaler Ebene sei wichtig, und ganz allgemein wolle er dort die Interessen der Stadt vertreten, so Kessing gegenüber der BZ.

Das sei durchaus ein Spagat, ist sich der Verwaltungschef und Regionalrat bewusst: Denn nicht immer liegen die Interessen der Region und die Bietigheim-Bissingens auf einer Linie. Etwa mit Blick auf die regionalen Gewerbeflächen, von denen eine in Bietigheim-Bissingen ins Visier genommen wurde. Obwohl dies ein Wunsch der Region ist, für den alle Fraktionen außer den Grünen in Stuttgart votierten, hat sich der Gemeinderat der Stadt bekanntlich dagegen ausgesprochen.

Dennoch: Es gebe viele Beispiele, bei denen die Stadt von der Zusammenarbeit mit der Region profitiert habe, sagt der Oberbürgermeister. So habe es etwa bei der Planung der Fachmärkte im Mühlwiesenzentrum eine hervorragende Kooperation mit der Region gegeben. Auch für die Planungen im Bogenviertel sieht Kessing Anknüpfungspunkte zur geplanten Internationalen Bauausstellung 2027 in Stuttgart.

Kooperation bei E-Bikes

Ein weiteres Beispiel sei die Beteiligung Bietigheim-Bissingens an der E-Bike-Region Stuttgart mit einer Station. Als Bremser in Sachen Wohnungsbau sieht Kessing den Regionalverband ebenfalls nicht. Letztlich werde das Baurecht vor Ort geschaffen.

Wie berichtet, wird aktuell wieder darüber nachgedacht, über die regionalen Grenzen hinaus in einer Metropolregion mit fast fünf Millionen Menschen stärker zusammenzuarbeiten. Kessing bezeichnet das als einen „guten Versuch“. Bereits der verstorbene Regionaldirektor Bernd Steinacher habe dies stark propagiert. Nicht jeder müsse immer alles allein machen, findet der OB. Ein Thema könne zum Beispiel die Schaffung interkommunaler Gewerbegebiete sein.