Schwerpunkt Lärm Keine Ruhe in der Visconti-Straße

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Da, schon wieder.“ Anwohner Klaus Balm zeigt auf ein Auto, das trotz der Straßenverengungen, die auf der Antonia-Visconti-Straße den Verkehr verlangsamen sollen, mit offensichtlich zu hohem Tempo unterwegs ist. Schon seit Jahren beschweren sich Anwohner in der Straße, dass dort zu schnell gefahren werde (die BZ berichtete mehrfach). Die Stadt hat darauf 2017 mit baulichen Veränderungen reagiert – doch der Effekt ist aus Anwohnersicht ausgeblieben.

Die Klagen über zu schnelles Fahren in der Antonia-Visconti-Straße sind ein Dauerthema. Vor allem im unteren Teil der Straße, vor der Einmündung in die Löchgauer Straße, hielten sich viele Fahrer nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 Stundenkilometern, so die lärmgeplagten Anwohner. Viele würden noch extra Gas geben, um es noch bei Grünlicht in die Löchgauer Straße zu schaffen. 2015 war der Verwaltung eine Unterschriftenliste überreicht worden, auf der mehr als 50 Bürger unterschrieben hatten, um gegen die Lärmbelastung zu protestieren und Gegenmaßnahmen zu verlangen.

Doch mehrwöchige Geschwindigkeitsmessungen durch die Verwaltung ergaben, dass von den rund 4000 Autos, die in der Straße innerhalb von 24 Stunden unterwegs sind, 85 Prozent mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 38 Stundenkilometern fuhren. Von Ordnungsamtsleiter Thomas Höfel wurde das als ein noch akzeptables Ergebnis gewertet. Balm verweist hingegen darauf, dass damit 15 Prozent zu schnell seien. In einem Fall wurde sogar Tempo 100 gemessen.

In der Folge machte sich die Stadtverwaltung aber daran, durch den erwähnten Umbau der Straße, der inklusive Belagsarbeiten 80 000 Euro gekostet hat, für Besserung zu sorgen. Unter anderem wurden drei Engstellen angelegt. Doch das hat aus Sicht der Anwohner auch keine Ruhe in die Visconti-Straße gebracht. Nach wie vor könne man wegen des Lärms nicht mehr auf den Balkon, müsse Fenster geschlossen halten. Aufgrund des zu schnellen Fahrens in dem Wohngebiet sei auch die Ausfahrt aus der Garage gefährlich, sagt Klaus Balm. „Hier geht’s um Menschleben.“ Eine Tafel, die anzeigt, wie schnell man fährt, sei auch wieder entfernt worden, so die Kritik.

Obendrein würden er und weitere Mitstreiter jetzt von anderen Bürgern angefeindet, die die Einengung störe. Dabei seien das doch die Pläne der Stadtverwaltung gewesen.

Forderung: Mehr Messungen

Der 68-Jährige und weitere Anlieger fordern weiterhin die Aufstellung eines stationären „Blitzers“. Und wenn das nicht möglich sei, zumindest mehr mobile Kontrollen. Vor allem auch abends und nachts. Auch Kreisel würden helfen.

Von der Verwaltung fordern sie einen „Dialog auf Augenhöhe“, fühlen sich „nicht ernst genommen“. Es gehe um die Lebensqualität in der Straße, sagt Klaus Balm, die durch die „Raserei“ verloren gehe.

Die Stadtverwaltung war am Mittwoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar.