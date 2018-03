Bietigheim-Buch Kein Fachpersonal für die Ganztagsbetreuung

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Am Kopf einer langen Tafel saß Oberbürgermeister Jürgen Kessing zusammen mit etwa 20 Anwohnern des Bietigheimer Wohngebiets Buch, sowie Stadträten und Verwaltungsmitarbeitern, die am Donnerstagabend zum Bürgergespräch ins Vereinsheim des Bietigheimer Hockeyclubs gekommen waren. Kessing machte in seiner Eingangsrede die Kindergarten- und Schulsituation, den Straßenbau und die Stadtentwicklung zum Thema.

In den drei Kindergärten Allensteiner, Breslauer Straße und Fliederweg werden derzeit 248 Kinder in elf Gruppen betreut. „Wir haben eine hohe Nachfrage und sind derzeit voll“, sagte der OB und beruhigte gleich mit dem Hinweis, dass es wieder Platz gebe, sobald die nächsten Kinder eingeschult werden. Im Kinderhaus Buch sind aktuell 5,5 Gruppen mit 93 Plätzen eingerichtet, die ebenfalls alle belegt sind. Bereits 2017 wurde hier der Wunsch nach Ganztagsbetreuung laut, doch dazu fehle weiterhin das Fachpersonal. Außerdem sei das Kinderhaus baulich noch nicht dafür ausgelegt.

Auch in den Schulen fehle das Fachpersonal für die Randzeitbetreuung, sagt Kessing. Da sei es die Aufgabe der Stadt weiter nach geeignetem Personal zu suchen.

Beim Straßenbau sorgte die Radwegeführung im Gröninger Weg sowie im Einmündungsbereich Berliner Straße an der B 27 für Raunen. Für rund 100 000 Euro wurde diese, laut Stadt, optimiert. Das sahen einige Bürger anders.

Info Eine ausführliche Berichterstattung vom Bürgergespräch folgt.