Auferstehung Katholische Gottesdienste an Ostern

Bietigheim-Bissingen / bz

Die katholischen Kirchengemeinden haben die Termine für die Gottesdienste an Ostern mitgeteilt. Am Gründonnerstag, 29. März, begehen die Gemeinden die letzte Mahlfeier. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 19 Uhr in St. Johannes in Buch, in Zum Guten Hirten in Bissingen und in der Stadtgemeinde St. Laurentius.

Am Karfreitag, 30. März, wird um 15 Uhr, zur Todesstunde Jesu, in allen drei Gemeinden die Passionsgeschichte verlesen. In St. Johannes findet um 10 Uhr der Gemeindekreuzweg, sowie in St. Laurentius um 10.30 Uhr eine Kreuzwegandacht für Kinder statt. Die kroatische Gemeinde feiert um 18 Uhr in St. Laurentius die Karfreitagsliturgie.

Am Karsamstag gibt es für Kinder um 20 Uhr eine kleine Auferstehungsfeier im Laurentiusgemeindehaus. Die Osternachtgottesdienste beginnen in St. Laurentius um 20.30 Uhr, in St. Johannes und Zum Guten Hirten bereits um 19.30 Uhr. Auch die muttersprachlichen Gemeinden feiern die Auferstehung: die italienische Gemeinde um 21.30 Uhr in Bissingen, Zum Guten Hirten und die kroatische Gemeinde um 22 Uhr in der Kirche St. Johannes.

Am Ostersonntag, 1. April, werden besondere Gottesdienste gefeiert: Um 9 Uhr in Zum Guten Hirten, sowie jeweils um 10.30 Uhr in St. Laurentius und in St. Johannes. Die kroatische Gemeinde feiert um 12.30 Uhr in St. Laurentius, die italienische um 16 Uhr in Zum Guten Hirten.

Die Gottesdienste am Ostermontag finden um 9 Uhr in St. Johannes und jeweils um 10.30 Uhr in St. Laurentius und in Zum Guten Hirten statt. Der Gottesdienst der kroatischen Gemeinde beginnt um 12.30 Uhr in St. Laurentius.