Markt Käuferflut auf der Adventsmeile

Die Adventsmeile in der Bietigheimer Altstadt lockte am Wochenende vor allem abends Tausende von Besucher an. © Foto: Helmut Pangerl

Susanne Yvette Walter

Der Sternlesmarkt in Bietigheim-Bissingen lockt allein schon jedes Jahr Tausende von Besucher in den Kern der Bietigheimer Altstadt, die wie gemacht ist für diesen vorweihnachtlichen Budenzauber vor dem historischen Rathaus und all den anderen Fachwerkbauten.

Das romantische Flair und die schwäbische Gemütlichkeit beim Sternlesmarkt gerät etwas aus den Fugen, wenn er zur Adventsmeile heranwächst wie jetzt am vergangenen Samstag. Zusätzlich zum Budenzauber, der vor Weihnachten in der Altstadt eine Dauereinrichtung ist, kommen weitere Stände der Einzelhändler, die damit auch neue Kunden ins Innere ihrer Geschäfte locken wollen. Das ist natürlich auf der einen Seite für die Einzelhändler in der Bietigheimer Innenstadt ein Segen, denn durch die Adventsmeile kommt bei trockenem Wetter zumindest und auch sonst das Weihnachtsgeschäft erst so richtig ins Rollen.

Auf der anderen Seite werden immer wieder Stimmen laut, die diesen Rummel als zu viel empfinden. „Immer wieder durchfluten Besucherströme die Altstadt, wenn aus dem Sternlesmarkt die Adventsmeile wird. Das habe ich schon gehört, als ich noch gar nicht hier gelebt habe“, erzählt Christina Volz, die erst vor Kurzem in einen Teilort gezogen ist. „Das Angebot, das mich hier vor Weihnachten erwartet ist einfach toll. So viele Geschäfte direkt nebeneinander. Ich kann sie alle zu Fuß erreichen und gleichzeitig noch über einen Weihnachtsmarkt bummeln. Diese Kombination gefällt mir sehr gut“, freut sich im Gegenzug Daniele Höchst aus Vaihingen über das Angebot auf der Adventsmeile. Was dem einen zu viel Rummel ist, stört den nächsten kaum. „Klar, dass ich in der Vorweihnachtszeit damit rechnen muss, dass die Fußgängerzone verstopft ist bei der Adventsmeile“, so Luise Kurz aus Bissingen.

Die Idee der Adventsmeile stammt von den „Aktiven Unternehmern“ innerhalb der Werbegemeinschaft Innenstadt und soll den Sternlesmarkt ergänzen. Zu den rund 30 malerischen Ständen, die sich die Fußgängerzone hochziehen, kommen weitere vor den Geschäften der Innenstadt aufgestellte Buden. Viele Geschäfte haben dann verlängerte Öffnungszeiten und freuen sich über den vorweihnachtlichen Kaufrausch, den die Adventsmeile oft nach sich zieht. „Bei der Adventsmeile sind alle Zeichen in der Stadt auf Weihnachten gestellt. Hier ergänzen die Geschäfte das Angebot an den Ständen, wo Vereine, Kirchen und viele Initiativen versuchen, Weihnachtliches an den Mann zu bringen“, stellt Nora Bauer fest.

Und während die Besucher die Adventsmeile mit gemischten Gefühlen wahrnehmen, freuen sich die Einzelhändler über den Besucherstrom, der die Kaufkraft in der Gesellschaft spürbar macht. „Die Adventsmeile ist in diesem Jahr besonders gut besucht. Das mag auch am Wetter liegen. Wir spüren den Unterschied deutlich zu einem ganz normalen Samstag. Besonders viele Kunden kommen bei der Adventsmeile von außerhalb. Sie kommen gezielt. Das hört man im Gespräch heraus“, erklärt Katrin Buchmann, Filialleiterin bei Tom Tailor.

Adventsmeile punktet

Und während der Sternlesmarkt mit seinem Schafgehege, seinem Angebot an selbst gebackenen Plätzchen und seiner ganzen nostalgischen Verspieltheit punkten will, schlägt die Adventsmeile eine ganz andere Richtung ein.