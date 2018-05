Grundstück Käufer für letzte freie Fläche auf dem früheren Güterbahnhof

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Für die Neubebauung der letzten freien Fläche auf dem ehemaligen Güterbahnhof sind die Weichen gestellt. Die Firma Awinta GmbH, die derzeit im Gewerbegebiet des Zweckverbands Laiern ihren Sitz hat, will dorthin umziehen. Die Stadt will die Fläche an die Noventi Immobilien GmbH & Co. KG mit Sitz in München, die als Holding im Konzernverbund fungiert, für 945 400 Euro verkaufen. Am Dienstag entscheidet der Gemeinderat.

Insgesamt hat die Awinta GmbH, nach eigenen Angaben Marktführer für Apothekensoftware, rund 650 Mitarbeiter, davon circa 200 im Gebiet Laiern. Aufgrund guter Geschäftslage will sie weiter expandieren und benötigt dazu mehr Büroräume. Diese seien an dem derzeitigen Standort im Gewerbegebiet des Zweckverbands Laiern nicht verfügbar, teilt die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage für den Gemeinderat mit. Die Firma solle deshalb an den neuen Standort im Bereich Güterbahnhof umgesiedelt werden.

Dort werden rund 8600 Quadratmeter Mietfläche neu geschaffen, wovon die Firma Awinta rund 6000 belegen will. Die restlichen 2600 Quadratmeter Bürofläche würden wahrscheinlich durch andere Firmen aus dem Konzernverbund in Anspruch genommen, so die Stadt. Der Kaufpreis ist inklusive der Erschließungskosten und sanierungsbedingter Ausgleichsbeträge, jedoch ohne Versorgungs- und Abwasserbeiträge.

Abstimmung bei Planung

Was die Bauplanung anbelangt, stehe der Bauherr im engen Kontakt zur Stadt Bietigheim-Bissingen, um die Planung abzustimmen, heißt es in der Vorlage weiter. Denn diese solle die gleiche hochwertige Qualität wie die bisherigen Bauwerke im Bereich Güterbahnhof haben.

Mit dem Verkauf der Gewerbefläche können laut Stadt die rund 200 Arbeitsplätze der Firma Awinta am Standort Bietigheim-Bissingen gehalten werden. Damit stünden nunmehr keine weiteren Gewerbeflächen im Bereich Güterbahnhof zur Verfügung. Zusammen mit dem ehemaligen Bundeswehrgelände, jetzt Firma Fumatech GmbH, hätten damit die ehemaligen Bahn- und Gewerbebrachen erfolgreich zurückgebaut und revitalisiert werden können. Im Bahnhofumfeld sind der Sky-Turm, das Medizinische Zentrum und ein Parkhaus entstanden.

Abschließend werden nach Aussage der Stadtverwaltung rund 24 370 Quadratmeter Büro- und Praxisflächen und etwa 3570 Quadratmeter Wohnflächen auf dem Areal geschaffen. Die Zahl der Beschäftigten in Firmen oder Praxen betrage rund 450.