Glauben Jugendliche folgen dem Kreuz durch die Stadt

Bietigheim-Bissingen / bz

Rund 60 Jugendliche und Erwachsene haben sich am Freitagabend auf einen Jugendkreuzweg durch die Bietigheimer Innenstadt gemacht. Nach einer Pause von rund zehn Jahren fand der ökumenische Kreuzweg, der in ganz Deutschland begangen wird, auch wieder in Bietigheim-Bissingen statt, sagt Pfarrer Stephan Seiler-Thiess.Vorbereitet und gestaltet wurde er von Konfirmanden- und Jugendgruppen der Kirchen in der Stadt.

Der Beginn war um 19 Uhr in der katholischen Kirche St. Laurentius, wo nach der Begrüßung mit Liedern und ersten Texten das Kreuz aufgenommen wurde. Der Weg führte vorbei am Hallenbad über verschiedene Stationen wie den Japangarten oder die evangelische Stadtkirche bis zum Enzpavillon. Das Logo des Jugendkreuzwegs 2018 war mit Sprühkreide entlang des Weges auf den Boden gesprüht und zeigte den Jugendlichen die Richtung.

An den sieben Stationen erinnerten die Jugendlichen mit Gedanken und Gebeten an den Kreuzweg Jesu, von der Verurteilung bis zu seinem Tod. Bildplakate wurden passend zu den Stationsthemen entrollt. Auf ihnen waren Lebenssituationen abgebildet, die zeigten, wo auch heute noch Leid und Verletzungen geschehen. In Aktionen und Szenen stellten die Jugendlichen Erlebnisse mit Mobbing, Fremdenfeindlichkeit oder Gewalt vor.

So wurde ein Klassenchat vorgelesen, in dem ein neuer Mitschüler, der nach Deutschland fliehen musste, ausgegrenzt wird. Nur ein Mädchen setzt sich für ihn ein: „Sag nicht Assi. Nur weil er ein Flüchtling ist. Kennst ihn ja gar nicht.“ Eine Mitschülerin, die den Chat mitliest, denkt bei sich: „Wie mutig Jenny ist. Sonst im Unterricht ist sie immer ruhig. Aber jetzt ist sie die einzige die dagegenhält. Ich find´s stark!“

Darin wurde das Motto des Kreuzweges lebendig. „Bei mir“ – unter dieser Überschrift erfuhren die Jugendlichen, dass niemand allein ist. Mit Essen und Getränken endete der Jugendkreuzweg nach knapp zwei Stunden am Enzpavillon.