Auszeichnung Jugendförderpreis für Leichtathleten

Bietigheim-Bissingen / Jonathan Lung

Hervorragende Jugendarbeit, Trainer und Trainingsbedingungen“, seien die Gründe für die Verleihung des Jugendförderpreises 2017 an die Leichtathletik-Abteilung des TSV Bietigheim, stellte Günter Krähling fest. In seiner Funktion als erster Vorsitzender des Stadtverbands für Sport Bietigheim-Bissingen (SVS) übergab er am Freitagabend die Urkunde im Rahmen des Trainings im Stadion im Ellental an Abteilungsleiter Volker Barth, den stellvertretenden Leiter und Trainer Thomas Riegraf sowie jede Menge junger Athleten.

Der Preis, eigentlich ja der für das Jahr 2017, wurde wegen Verzögerungen bei der Herstellung der Urkunde erst jetzt verliehen. Seit 23 Jahren wird die Urkunde von lokalen Künstlern gestaltet, die jetzige ist von Roland Bentz aus Bietigheim. Mit der Auszeichnung ist ein Preisgeld von 1000 Euro verbunden, das in die Jugendarbeit fließt.

Da der TSV Bietigheim viele verschiedene Abteilungen unter einem Dach vereine, habe man sich entschlossen, auch den einzelnen Bereichen den Gewinn des Preises zu ermöglichen und nicht pauschal dem ganzen Verein, erklärte Krähling. Auch das Kinderturnen des Vereins wurde bereits prämiert. 2016 ging der Preis an den Schwimmverein, die Steelers konnten sich ebenfalls bereits über die Auszeichnung freuen. Theoretisch könnten alle Preisträger erneut gewinnen.

Keine Nachwuchsprobleme

Hochzufrieden mit der Nachfrage nach dem sportlichen Angebot zeigte sich der stellvertretende Leiter der Leichtathletik-Abteilung: „Gar keine Nachwuchsprobleme“ habe man, so Riegraf, erst vergangene Woche seien 90 Athleten zum Training im Stadion gewesen. Eher schon habe man zu wenige Trainer, die früher selbst alle in der Jugend waren. „13 deutsche Meisterschaften konnten wir in den letzten Jahren feiern“, stellt Riegraf fest, man habe internationale Athleten in der Abteilung dabei und vierfache Weltmeister.

400 Mitglieder zählt die Leichtathletik-Abteilung, davon 240 Kinder und Jugendliche. Sie ist damit die drittgrößte Abteilung des Vereins. Sie ist seit ihrer Gründung 1972 eingebunden in die Leichtathletik-Gemeinschaft Neckar-Enz (LG). Das vereinsübergreifende LG-Entwicklungskonzept trage zu „herausragenden Leistungen“ bei, wie der SVS bei der Begründung des Preises lobte.

Der Stadtverband für Sport versteht sich als Sprachrohr der Sporttreibenden gegenüber der Stadt und anderen Einrichtungen. Gegründet 1975 setzt er sich aus mittlerweile 42 Vereinen und 15 000 Mitgliedern zusammen. Der Vorsitz des Verbandes haben neben Krähling, der auch dem TSV vorsteht, Uwe Careni (Judo-Club Bietigheim) und Michael Bertet (Schwimmverein Bietigheim) als zweiter und dritter Vorsitzende inne.