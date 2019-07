Im Wald gibt‘s bekanntlich keinen Strom und kein Wasser. Doch das hält „Jimmy“ Sauerbrey, Gerhard Schmidtchen, Heinz Frommel, Jan Bodmer als TSV-Geschäftsführer und mit ihnen viele Ehrenamtliche nicht davon ab, hier auf dem Bietigheimer Forst zwischen Bietigheim und Ingersheim drei Tage lang das mittlerweile 50. legendäre Waldfest abzuhalten. Hier werden Bauchspeck und Hähnchen noch auf dem Holzkohlegrill gebruzzelt. Das zieht.

Das Waldfest des TSV Bietigheim ist Kult. Viele Traditionsfeste im Sommer gibt es längst nicht mehr, weil es an Ehrenamtlichen fehlt, die Würstchen braten und Pommes aus dem heißen Fett holen. Nicht so beim TSV Bietigheim, dem größten der Bietigheimer Vereine: Seit 50 Jahren feiert der TSV sein Waldfest – zuerst auf einer Lichtung in der Nähe des Forsthauses als kleines Fest der Handballabteilung und nun seit 48 Jahren auf dem dritten Waldparkplatz von Bietigheim in Richtung Ingersheim.

Das Fest ist seit Jahrzehnten ein Selbstläufer. Kein Wunder, denn der harte Kern ist konstant von der ersten Stunde an. Zu den Urgesteinen gehört ganz vorne Rudolf Sauerbrey. Er wird von allen „Jimmy“ genannt und ist von Anfang an einer der Drahtzieher im Hintergrund. „Jimmy“ Sauerbrey war 43 Jahre lang Jugendtrainer in der Handballabteilung und 25 Jahre Pressewart. Noch heute, mit 78 Jahren, ist er dynamisch in Bewegung, schaut am frühen Samstagmorgen auf dem Festplatz, ob alles läuft.

Er ist Ansprechpartner für jeden und schaut ganz nebenbei danach, ob mitgebrachte Hunde auch etwas zu trinken haben. Denn Sauerbrey ist auch ein großer Hundeliebhaber und war auch im Schäferhundeverein engagiert. Noch immer ist er auf dem Spielfeld – als Schiedsrichter. Im Hintergrund organisiert er das Waldfest mit. Seine Weggefährten Gerhard Schmidtchen und Heinz Frommel gehören ebenfalls zum harten Waldfest-Kern. Aber auch junge Handballer packen mit an. So zum Beispiel der 17-jährige Moritz Neumann. „Wir kommen immer nur zum Essen und Trinken, sprich zum Feiern, und das macht ein schlechtes Gewissen. Das Mithelfen ist ein gutes Mittel dagegen“, grinst er.

Die Altvorderen haben die Weichen fürs Waldfest längst so gut gestellt, dass jeder Handgriff sitzt: „Hier draußen ist ja eigentlich nur grüne Wiese und Wald. Wir müssen die komplette Infrastruktur hierher schaffen“, macht „Jimmy“ Sauerbrey klar. „Am Anfang war das kein Fest für Externe, nur für Mitglieder. Daraus wurde dann die Idee geboren, ein Waldfest zu machen“, betont Gerhard Schmidtchen.

Wiedersehen am Montagabend

Zweimal trat eine Band auf. „Doch das war zu laut, und wir dürfen es nicht mehr. Das ist für uns so in Ordnung, weil wir gar keine Dauerberieselung der Besucher haben wollen. Zum Waldfest kommt man so wie früher, um sich zu unterhalten und um alte Bekannte mal wieder zu sehen“, erklärt Geschäftsführer Jan Bodmer. Heinz Frommel erzählt vom heimlichen Highlight, dem Montagabend. Der letzte Festabend trägt den Beinamen „Bietigheimer Begegnungsabend“: „Da kommen Ehemalige sogar aus Paris und feiern ihr Wiedersehen.“

320 Helfer arbeiten drei Tage und Nächte lang in wechselnden Schichten, davon allein 40 Leute an der Kasse und rund 80 beim Auf- und Abbau. Hier kommt bereits „Jimmy“ Sauerbrey ins Spiel, der persönlich die Mitglieder zur Mithilfe animiert. „Wenn er fragt, sagt keiner nein“, schmunzelt Gerhard Schmidtchen. Bei 4500 bis 5000 TSV-Mitgliedern in zwölf Abteilungen kann der Verein aus dem Vollen schöpfen. „Mehr als die Hälfte des Festes liegt nach wie vor in den Händen der Handballer.

Für die Helfer geht’s am Donnerstag schon los. Da werden Zelte und Tische gestellt. Am Freitag liefert die Feuerwehr das Wasser: vier Kanister mit 1000 Litern. „Der TSV hat sich drei große Grills bauen lassen, mit denen man mit Holzkohle sehr gut arbeiten kann. Die leiht sich die Feuerwehr gerne für ihr Fest aus“, berichtet Bodmer. Die Regie über die Aufräumtrupps hat „Jimmy“ Sauerbrey. „Wald und Wiese sehen dienstagabends besser aus als am Donnerstag vor dem Fest“, lacht er. Die Geschäftsstelle, mit einem Team von vier bis fünf Mitarbeitern, FSJlern und Studenten ist auch dabei.

„Jimmy“ Sauerbrey steht zwar seit 50 Jahren am Grill, eine Zigarette hat er in seinem Leben aber noch nicht geraucht, erzählt er – und das sieht man ihm an.