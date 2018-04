Serie Jedes Schild hat eine Geschichte

Bietigheim-Bissingen / Susanne Yvette Walter

Seit Jürgen Gras aus Bissingen im September 2011 in Rente ging, hat er noch mehr Zeit, sich seinem besonderen Hobby zu widmen. Der Diplomingenieur in Nachrichtentechnik und Datenverarbeitung hatte lange bei einem großen Automobilzulieferer in der Nähe gearbeitet. Schon in seiner Studienzeit fiel dem 66-Jährigen das erste Autoschild vor die Füße, das er begeistert aufhob und mit nach Hause nahm. „Ich war mit Freunden unterwegs in Gran Canaria und auf dem höchsten Berg der Insel, ein bisschen Ralley fahren. Da lag plötzlich dieses Schild“, weiß er noch genau. Das war 1978. Später war Jürgen Gras viel beruflich unterwegs und lebte zusammen mit seiner Frau auch ein Jahr in Amerika, in der Nähe von Detroit. „In dieser Zeit ging es steil bergauf mit meiner Schildersammlung“, erinnert er sich. Gras sammelt rein um des Sammeln willens und hat mittlerweile mehr als 500 Schilder.

Mehr als 500 Kennzeichen

Natürlich hat beinahe jedes Schild seine eigene Geschichte. Jürgen Gras bewahrt seine Sammlerstücke zu Hause auf. Im Flur und im Hobbyraum hängen sie und in der Garage. „Da hat’s noch viel Platz“, verkündet er optimistisch. Nur Freunde, die im Partykeller von Jürgen Gras schon gemeinsam mit ihm gefeiert haben, kennen die Sammlung. Eine öffentliche Ausstellung gab es noch nicht. Gras ist aber grundsätzlich aufgeschlossen dafür. „Ich war schon immer ein Jäger aber auch ein Sammler“, erklärt er seine Leidenschaft. Der Zufall habe ihm nun mal dieses charmante Autoschild in Gran Canaria vor die Nase gespielt und damit die Weichen für seine Sammelleidenschaft gestellt.

Jürgen Gras hätte locker noch 200 Kennzeichen mehr, erzählt er, wenn er nicht ganz besondere Exemplare an einen berühmten Sammler verkauft hätte. Die sind nämlich inzwischen gar nicht mehr so selten. „Die Tendenz steigt. Ich habe den Eindruck, es gibt weit mehr Sammler von Autokennzeichen als früher“, sagt er. Der deutsche Motorjournalist Fritz B. Busch kam beispielsweise mit dem Bissinger ins Geschäft. Er kaufte die Kennzeichen als Exponate für sein Museum in Schloss Wolfegg.

Reisen und Sammeln, das passt zusammen: Viele Schilder haben Gras selbst, Familienmitglieder und Freunde mitgebracht. Besonders liegt der Fokus des Sammlers auf den sogenannten Manufactur Plates, die speziell gekennzeichnet sind und für Nutzfahrzeuge oder Pressefahrzeuge eingesetzt werden. Auch über die Kfz-Zulassungsstellen des Landratsamts hat Gras versucht, an Schilder heranzukommen, denn die ausrangierten werden ja ohnehin verschrottet. „Die Landratsämter sind sehr zugeknöpft. Die haben Angst, dass mit den Schildern Unfug getrieben wird“, stellt er fest.

Zerschnittenes Schild

„In manchen Ländern werden nicht einfach wie bei uns die Siegel heruntergekratzt. Da müssen die ganzen Schilder zurückgegeben werden“, erklärt er. Autokennzeichen aus Lichtenstern zu bekommen sei zum Beispiel besonders schwierig, ebenso Schilder aus Österreich. „In Kuba war es vor Kurzem ebenfalls nicht möglich, an ein Autokennzeichen heranzukommen“, berichtet er. Zum Glück hat er sein Kubaschild und eine besondere Geschichte dazu längst unter Dach und Fach. „Das Schild aus Kuba habe ich zerschnitten bekommen, aber Hauptsache ich habe es“, freut er sich immer noch darüber.

Seine Lieblingsgeschichte zum Thema Schildersammeln hat Jürgen Gras in Amerika erlebt: „Ich hatte an meinem Dienstwagen vorne mein altes Motorradkennzeichen aus Deutschland geschraubt, als Gag und kam auf einen Schrottplatz in Amerika. Der Besitzer war durch seinen persönlichen Bezug zu Stuttgart so aufgeschlossen, dass er Gras einlud, sich einfach zu bedienen. Als Dank wollte er lediglich das Motorradkennzeichen als Erinnerung an seine eigene Zeit in der Region Stuttgart haben. „Ich kam da raus mit zwei Armen voll Altmetall“, erinnert sich Gras noch gerne an diese Begegnung.

Keine krummen Sachen

Einmal kam sogar ein Kennzeichen aus dem Irak über Japan zu ihm. „Mir war nur immer wichtig, keine krummen Sachen zu machen“, erklärt er frei heraus. Gerade beim Schildersammeln sei es wichtig, sich an die Spielregeln der Legalität zu halten und nicht einfach begehrte Sammelobjekte irgendwo abzuschrauben. Nur einmal, da war er so frei, sich die begehrten Kennzeichen abzumontieren, in Gambia, wo er verlassene Autos im Niemandsland fand. „Wenn irgendwo jemand ist, frage ich immer vorher“, sagt er.

Noch ist Jürgen Gras mit seiner Sammlung nicht ganz zufrieden. „Es fehlen immer noch eine Menge Länder. Gerade in Osteuropa wird es dünn, Bulgarien, Georgien. Dafür habe ich Schilder aus dem alten Jugoslawien, aus Tschechien und Polen“, erzählt Gras. Und: In seiner Sammlung finden sich auch die auffälligen Bundeswehrschilder, die mit y beginnen und eine Deutschlandfahne haben. Deutschland ist auch mit Schildern vertreten, die noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammen. „Und den kanadischen Eisbären in Schilderform habe ich auch, wenn auch nicht als Original“, sagt Gras. Und natürlich hat er Repräsentanten aller 50 US-Bundesstaaten.