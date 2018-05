Schwerpunkt Handwerk Jede Geige ist ein Einzelstück

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Jede Geige ist ein Einzelstück“, sagt Michael Kaufmann, der seit fünf Jahren eine Werkstatt in Bietigheim-Bissingen hat. Geigenbauer ist er jedoch seit 1970. Da hat er mit seiner Ausbildung in der Geigenbauschule in Mittenwald begonnen. Doch ausgelernt habe man nie, sagt er über sich selbst und den Beruf.

Viel habe sich seitdem nicht an dem alten Handwerk verändert, sagt Kaufmann. Selbst seit Antonio Stradivaris Zeiten nicht. Stradivari ist der wohl bekannteste Geigenbauer der Welt, doch ein Magier sei er nicht gewesen, so Michael Kaufmann. „Stradivari war kein Übermensch, er war eben ein sehr guter Handwerker, der das Geigenbauen in Perfektion beherrschte“, erklärt der Geigenbauer.

„Ich habe selbst mal eine Geige von ihm spielen dürfen und da merkt man die Qualität“, schwärmt er. Denn das Geigenbauen sei eben kein reines Handwerk, sondern ein Kunstwerk. „Klanglich kann ich mich heute durchaus mit Stradivari vergleichen“, sagt Kaufmann. Doch fügt er hinzu, dass er sich das erst nach fast 50 Jahren Erfahrung erlaubt zu sagen.

Alles hat einen Einfluss

Denn der Beruf erfordert Geduld und eben auch die nötige Erfahrung, sagt der 64-Jährige, der längst nicht ans Aufhören denkt. Beim Bau einer Violine hat alles Einfluss auf den Klang. Das beginne bereits bei der Auswahl des Holzes. „Der Grundcharakter der Geige wird durch das Holz geformt.“ Die sogenannte Decke wird bei Kaufmann aus Bergfichte geformt. Die Bergfichte wächst unter anderem in den Alpen. „Die Holzqualität hat sich über die Jahre verschlechtert.“ Das liege auch am Klimawandel, sagt Michael Kaufmann.

Auch beim Bogen spielt das Holz eine Rolle. Meist wird er aus Fernambuk hergestellt. „Das Bogenbauen ist allerdings ein eigener Beruf“, sagt der Geigenbauer, „der ist Teil des Instruments und erzeugt den Ton.“ Das werde jedoch oft vernachlässigt, sagt Kaufmann, doch auch hier ist das Zusammenspiel zwischen Geige und Bogen wichtig.

So auch beim Musiker und der Violine: „Das ist wie eine Partnerschaft, entweder passt es oder eben nicht.“ Eine ähnliche Beziehung hat Michael Kaufmann zu seinen „Babys“, wie er seine Geigen nennt. Da falle der Abschied nicht immer leicht.

Doch zum Glück hat die Violine eine lange Lebensdauer. Stradivari beispielsweise hat im 17. und 18. Jahrhundert gelebt und noch heute gibt es Geigen von ihm. Auch Kaufmann hat in seinem Laden in Bietigheim-Bissingen Violinen aus dem 17. Jahrhundert stehen. So könne es auch passieren, dass ein Musiker einer seiner Schützlinge wieder zurückbringt und sich eine neue kaufe.

Wichtig für eine lange Lebenszeit ist, dass die Instrumente gespielt werden. „Eine Geige lebt, die will gespielt werden“, sagt Kaufmann. Ansonsten seien sie recht pflegeleicht. Nach dem Spielen müssen sie mit einem Tuch geputzt werden und einmal im Jahr gibt es einen Check durch Kaufmann. Nur große Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit mögen sie nicht. Dadurch kann sich der Leim lösen oder das Holz verziehen. Auch dann müsse Michael Kaufmann ran, denn er baut Geigen nicht nur, sondern repariert sie auch. Ein Drittel seiner Arbeitszeit nutze er für den Bau neuer Instrumente, ein Drittel für die Reparatur und das letzte Drittel für Eigenarbeit, wie Material- und Bogeneinkauf.

Maschinell hergestellte Geigen

Der Beruf Geigenbauer sei ein klassischer Handwerksberuf, sagt Kaufmann, der sich in den letzten Jahren nicht viel verändert habe. „Natürlich gibt es mittlerweile Geigen, die maschinell hergestellt worden oder auch Carbongeigen“, erklärt der 64-Jährige, „aber der Klassiker ist eben der Klassiker.“ Und der habe seinen Preis. Eine neue Geige von Michael Kaufmann kann 25 000 Euro kosten.

Was zunächst nach viel Geld klingt, erklärt sich unter anderem durch die Handarbeit und die vielen Stunden, die Kaufmann in ein Instrument steckt. Das reine Bauen dauert rund 150 Stunden und außer einer Bandsäge für das grobe Aussägen am Anfang nutze Kaufmann keine Maschinen. „Die haben kein Gefühl.“ Das ist wichtig beim Geigenbau, denn hier kommt es auf den Millimeter an. „Wenn ich zu viel weg hobel, verändert das bereits den Klang“. Zum Schluss geht es ans Einspielen und Einstellen. „Das dauert ein halbes Jahr“, sagt er, „hier verbindet sich alles und das ist harte Arbeit“.

Beim Einstellen ist der Stimmstock entscheidend. Ein kleines unscheinbares Hölzchen im Inneren der Geige, das auch die Seele der Geige genannt wird.

Info Michael Kaufmann nimmt an der „HerzensMai’le“ der Werbegemeinschaft Innenstadt der Aktiven Unternehmer teil. Am Sonntag, 13. Mai, hat er von 13 bis 18 Uhr geöffnet.