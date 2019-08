Wir haben ja schon eine Beziehung:“ So beschrieb Wolfgang Skupin, Banjo-Spieler und Gitarrist der „Jailhouse Jazzmen“ aus Überlingen, die Verbindung der Band zu ihrem Publikum im Bietigheimer Bürgergarten. Die Jazzmen gaben das Eröffnungskonzert der städtischen Reihe „Bietigheimer Sommerprogramm“, das nach den Open Airs auf dem Marktplatz jetzt freitags im Bürgergarten weitergeht.

Bei den „Jailhouse Jazzmen“ vom Bodensee wurden zusätzlich Stühle aufgestellt, als sie mit flottem Dixie, pulsierendem Swing und beliebten Traditionals aufspielten. Die Band spielte bereits im Jahr 1997 in Bietigheim und kommt im Abstand von zwei bis drei Jahren immer wieder. „Ein tolles Publikum“, machte Wolfgang Skupin den Leuten im Bürgergarten ein dickes Kompliment. Dabei erinnerte er sich an Bietigheimer Zeiten, als die Jazzmen „fast vor Hitze zerschmolzen“ sind, und dann wieder an Zeiten, wo sich das Publikum vor dem Regen unters Dach des Enzpavillons flüchtete.

„Wir wussten nicht, ob wir nach rechts oder nach links spielen sollen“, erzählte Skupin und siehe da: Am Freitagabend war es nicht anders. Für die Musiker stellten sich zweierlei Publikumscharaktere heraus: „Die einen bleiben völlig unbeirrt sitzen und klappen den Schirm auf und die anderen rücken der Band näher“, sodass es fast schon wie ein Familientreffen aussieht.

Im Stil von Fats Domino

Im Stil des Jazzpianisten Fats Domino kam ein Stück, das Wolfgang Skupin, der Trompeter und Flügelhornist Franz Ege, der Klarinettist, Saxofonist und Sänger Hans-Peter Tress, der Posaunist und Sänger Hans Helbig, der Bassist Jury Kolytschew und der Drummer Willy Renner noch nie in Bietigheim gespielt haben. Klavier haben die Jazzmen zwar keines, aber sie taten so als hätten sie eins. Und das mit Erfolg. Das Publikum klatschte begeistert mit und das Sextett freute sich darüber, dass es dessen Geschmack bei dieser Uraufführung von „My Girl Josephine“ so gut eingeschätzt hatte.

Nur scheinbar einfach

Den „C-Jam Blues“ (Blues in C-Dur), mit dem die „Duke Ellington Group“ immer ihre Konzerte eröffnet hat, ist Skupins Erklärung nach nur „scheinbar einfach“. Trompete und Posaune entwickelten eine mitreißende Dynamik, welche die Zuhörer von den Stühlen und Bänken riss. Nach diesem Stück unter der heißen Abendsonne sprangen im Bürgergarten die Regenschirme auf und die Band saß wegen der Flucht unters Dach plötzlich mitten im Publikum.

Umrahmt von Zuhörern lüftete der Trompeter das Geheimnis um den „Blue Berry Hill“, bei dem der Flügelhornist ausnahmsweise einmal die Stimme erhebt und dabei gefährlich nahe an Louis Armstrong kommt. Beim Cha Cha Cha „Jada“ konnten einige mit dem Gelernten in der Tanzschule auftrumpfen, denn die Sonne kam passend zu den Latin-Rhythmen wieder.

Ihren Bildungsauftrag – weil ja von der Stadt Bietigheim entlohnt – erfüllten die Jazzer vom Bodensee auch – mit einer kleinen Fortbildungseinheit im englischen Zählen unter dem Titel „Exactly like you“. Der Klassiker „Somewhere over the Rainbow“ von Harold Arlen, den er für den Cotton Club in Harlem geschrieben hat und damit weltberühmt geworden ist, ließ die Zuhörer nur so dahinschmelzen.

Wie gerne sie Arlen spielen und wie sehr sie das spezielle Blue-Feeling des im „Great American Songbook“ vertretenen Komponisten drauf haben, zeigten die Jazzer im zweiten Set mit „As long as I live“, einer hingebungsvollen Ballade mit Gitarreneinleitung.

Die „Jailhouse Jazzmen“, nach einer Tour in die USA Ehrenbürger von New Orleans, machen dem gleichnamigen Jazz-Genre alle Ehre. Mit Standards wie dem von Benny Goodman berühmt gemachten „Sing, sing, sing“ holten sie die Athmosphäre aus der Carnegie Hall in den Bürgergarten.

Am Freitag, 9. August, spielen ab 19 Uhr die „Starkers“ und „Acoustic Groove“.