Tourismus Interesse an Führungen steigt wieder

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Noch ist es draußen stürmisch, doch so langsam ist der Winter auf dem Rückzug. Damit zieht es die Menschen auch wieder mehr ins Freie – zum Beispiel zu einer Stadtführung. Ganz verzichten musste man auch in der kalten Jahreszeit nicht darauf, der Nachtwächter führte auch im Januar und Februar durch die Stadt. Doch diese Woche gibt es weitere Führungen: eine speziell zum Frauentag am Freitag und eine mit Antonia Visconti am Samstag. Die Stadt geht gewissermaßen mit Rückenwind in die neue Saison, denn 2018 gab es erstmals seit längerem wieder einen Zuwachs bei den Stadtführungen.

Neue Führungen

In den vergangenen Jahren war das Interesse an den Stadtführungen in Bietigheim-Bissen spürbar zurückgegangen. Wurden 2013 noch insgesamt 8670 Führungsteilnehmer und 471 Gruppen gezählt, so waren es im Jahr 2016 nur noch 6159 Gäste und 355 Gruppen. Ein Trend, der sich auch 2017 mit 5501 Teilnehmern und 339 Gruppen fortsetzte. Doch 2018 konnte nun eine Trendumkehr verzeichnet werden, berichtet Pressesprecherin Anette Hochmuth auf Anfrage. 6408 Gäste nahmen an Stadtführungen teil, was ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet und auch mehr als im Jahr 2016 ist. Die Zahl der Gruppen stieg wieder auf 365.

Anette Hochmuth führt das auch darauf zurück, dass das Führungsangebot ausgebaut wurde. So ist 2018 eine Theaterführung mit szenischen Darstellungen aus der Stadtgeschichte neu hinzugekommen, die auch 2019 fortgesetzt wird. Auch Eric Reiter vom 3B-Tourismus-Team hatte 2018 im Gespräch mit der BZ erklärt, dass weitere attraktive und innovative Stadtführungen das Angebot erweitern sollten.

Getreu dieser Devise werden in diesem Jahr weitere neue Führungen in Bietigheim-Bissingen angeboten, kündigt Hochmuth an. So werde es angesichts des Jubiläums 30 Jahre Landesgartenschau zwei neue Führungen geben: eine Führung durch den Bürgergarten am 27. Juni und 17. Juli und ein Enztal-Spaziergang am 8. Mai und 19. Juni.

Bei der ersten der beiden Führungen erläutert Roswitha Ott die historischen Hintergründe und das Pflegekonzept im Bürgergarten, bei der zweiten Führung gibt Elke Grözinger Einblicke in die kommunale Landschaftspflege und Biotopentwicklung, erläutert Ausgleichsflächen und Artenschutz am Beispiel des Enztals.

Hochmuth verweist weiter auf einen „Märchenhaften Stadtspaziergang“ mit Stefanie Keller, den es auch in Bönnigheim und Besigheim gibt.

Auf der Spur den Weinhandels

Die Reihe „3B-Glanzpunkte“ ist nicht neu, wohl aber das Motto, das jährlich wechselt. Dieses Jahr geht es um „Gassen, Kutschen, Eisenbahn – Mobilität in der Alten Stadt“. Bietigheim-Bissingen beteiligt sich daran (neben Bönnigheim, Besigheim und erstmals Freudental) mit einer Führung am 31. März und 20. Oktober, in der unter anderem die „Niederländische Wein- und Tuchhandelstraße“ thematisiert wird, die früher durch die Schieringerstraße führte. Nicht neu, aber speziell sei die Führung in dieser Woche zum Frauentag, die es ebenfalls in Bönnigheim und Besigheim gibt, so die Sprecherin.

Die Führungen werden in Bietigheim-Bissingen im Team erarbeitet, dem der Leiter des Kulturamts, Stefan Benning, Sonja Eisele vom Stadtarchiv und die Stadtführer angehören. Etliche Führungen, wie beispielsweise die Führung mit der Küchenmagd Ursel, seien auf Anregung der Führer entstanden, berichtet Hochmuth. Das Stadtarchiv lieferte dazu die historische Basis.

„Wir wollen die Leute wieder neugierig machen“, beschreibt die Sprecherin die Absicht bei der Ausarbeitung des Führungsangebots. Neben den neuen Angeboten setze man weiterhin auf die bewährte Mischung aus Stadt-, Kostüm- und Genussführungen. Zu Recht, denn die klassische Stadtführung zählt immer noch die meisten Gäste.