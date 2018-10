Berufsschulzentrum Im Sommer kühler, im Winter wärmer

Bietigheim-Bissingen / Von Uwe Mollenkopf

In drei Bauabschnitten saniert die Kreisverwaltung seit 2017 die Fassade des Beruflichen Schulzentrums in Bietigheim-Bissingen energetisch. Im kommenden Jahr soll der dritte und letzte Abschnitt beginnen, für den der Kultur- und Schulausschuss am Montag über die Auftragsvergabe entschied (als Empfehlung an den Kreistag).

Bei der Sanierung kommen immer vier Räume des zweistöckigen Gebäudes (oben und unten) zugleich an die Reihe, die dann zehn Wochen für den Unterrichtsbetrieb nicht zur Verfügung stehen, beschreibt Schulleiter Stefan Ranzinger den Ablauf. Die Fassade komme komplett raus und werde mit Betonteilen, Aluminiumprofilen und Fenstern neu gemacht. Auch der Boden werde erneuert. Mit dem Ergebnis ist der Schulleiter, dessen eigenes Zimmer bereits an der Reihe war, sehr zufrieden. Im Sommer sei es kühler, im Winter wärmer, beschreibt er die Vorteile der energetischen Sanierung. Und: „Das sieht auch gut aus“, so Ranzinger.

Störungen erträglich

Während des Umbaus müssen die betroffenen Klassen umziehen. Dazu stehen auch Container zur Verfügung. „Wir haben das aber immer gut hingekriegt“, sagt Ranzinger. Die Störungen durch die Arbeiten seien erträglich. „Die ganze Geschichte läuft gut“, meint der Schulleiter.

Der erste Bauabschnitt am Beruflichen Schulzentrum in Bietigheim-Bissingen, dessen Fassade aus dem Jahr 1974 stammt, wurde ab Juni 2017 in Angriff genommen. Rund 1,7 Millionen Euro waren dafür im Kreishaushalt eingeplant worden. Für den zweiten Bauabschnitt, der im Februar 2018 begann, wurden nochmals rund 2,29 Millionen Euro veranschlagt. Wenn dieser abgeschlossen ist, startet der dritte und letzte Abschnitt, für den der Landkreis weitere 2,75 Millionen Euro in die Hand nehmen muss.

Der Kultur- und Schulausschuss sprach sich dafür aus, das Büro Knecht für ein Honorar von 198 228 Euro mit den Planungsarbeiten zu beauftragen. Es hat bisher schon den ersten und zweiten Bauabschnitt betreut. Den Rohbau übernimmt die Firma Wildermuth aus Bietigheim-Bissingen für 463 827 Euro. Sie hatte als einzige ein Angebot abgegeben. Laut Kreisverwaltung ist daran der derzeitig herrschende Handwerkermangel schuld.

Für den Einbau von Metallfenstern und Sonnenschutz soll der Zuschlag an die Firma Hewe aus Lahr gehen. Für dieses Gewerk hatten sich sieben Firmen beworben, zwei davon gaben ein Angebot ab. Die Kosten liegen bei 394 774 Euro. Ebenfalls nur ein Angebot lag für die Fassadenverkleidung vor, welche die Firma „Zippert & Co“ aus Löchgau für 165 048 Euro übernehmen soll. Die Rückbauarbeiten an der Fassade und die Schadstoffsanierung gehen für 126 441 Euro an die Firma GUP aus Remshalden.

Bauabschnitt geht über ein Jahr

Der dritte Bauabschnitt soll termingerecht im März 2019 beginnen, so die Kreisverwaltung in ihrer Vorlage für den Ausschuss. Aufgrund der schwierigen Bauabläufe im laufenden Betrieb wird mit einer Bauzeit von einem Jahr gerechnet.