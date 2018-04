Eintracht Untermberg Hubert Hamich wird 85 Jahre alt

Bietigheim-Bissingen / bz

35 Jahre lang hatte Hubert Hamich den Gesangsverein Eintracht Untermberg geleitet, bevor er sein Amt 2014 an Wolf Rikker abgab. Dem Verein blieb er dennoch treu und wurde in der Hauptversammlung im März für 40 Jahre Mitglied­schaft geehrt. An diesem Samstag feiert er seinen 85. Geburtstag – natürlich mit Ständchen des Männerchors Unteres Enztal.

Monatelange Suche

Der 2014 zum Ehrenmitglied ernannte Hamich hatte immer das Vereinswohl im Blick, sagt Dirigent Wolfgang Weber über das Geburtstagskind. Seit dem 10. März 1979 war Hamich – mit kurzer Unterbrechung – amtierender Vorsitzender des Vereins. Monate hatte die Suche nach einem Nachfolger für Hermann Geiger gedauert, heißt es im Vereinsbericht.

Unter seiner Leitung erlebte der Verein besondere Momente. Besonders in Erinnerung blieb das 100-jährige Vereinsjubiläum 1987. „Irgendein Jubiläum kann fast jedes Mitglied feiern, das einige Jahre lang einem Verein angehört. Einen runden Hunderter zu feiern, ist jedoch nicht vielen vergönnt“, schrieb Hubert Hamich damals im Jubiläumsmagazin. Noch dazu konnte er das 125-jährige Jubiläum ebenfalls als Vorstand mitfeiern.

100-jähriges Vereinsjubiläum

Nichts von ihrem Schwung habe die „Eintracht“ jedoch verloren, so Hamich weiter. Das habe der Verein jedoch auch Hamich selbst zu verdanken, sagen Dirigent Wolfgang Weber und Schriftführer Walter Müller. Neben diversen Auftritten und Festen, wie die Krautgartenhocketse, bleiben auch die beliebten Vereinsfahrten in Erinnerung. „Die waren immer ganz toll organisiert“, sagt Müller. Weber ergänzt: „Die Vereinsfahrten waren bis ins Detail geplant“.

„Ein glänzender Einfall war es“, so Weber, „wieder einen Kirbegottesdienst mit Feier und Politikergesprächen einzuführen“. Auch die 1200-Jahrfeier der Stadt und die Landesgartenschau 1989 standen für den Vorstand auf der Agenda und nahm er als Anlass, den Verein zu präsentieren. Für Hubert Hamich war und ist aber nicht nur die Vereinsarbeit von Belang: „Die Gesamtsituation der Gemeinde Untermberg waren und sind ihm eine Herzensangelegenheit“, sagt Wolfgang Weber.