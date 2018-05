Hauptversammlung Homag lässt Dürr-Aktionäre strahlen

Bietigheim-Bissingen / Von Andreas Lukesch

Der Einstieg der Dürr AG in die Möbelbranche war eine der schlaueren Entscheidungen der Konzernspitze. Das bekam sie am Mittwoch auch von den Aktionären bei der Hauptversammlung auf dem Dürr-Campus in Bietigheim-Bissingen lobend ins Stammbuch geschrieben. Denn Homag, seines Zeichens Weltmarktführer bei Holzbearbeitungsmaschinen, trug wesentlich dazu bei, dass Dürr-Vorstandsvorsitzender Ralf W. Dieter auf das siebte Rekordjahr bei Auftragseingang und Ergebnis zurückblicken konnte – und das in einer Zeit, in der, so Dieter, „die Margen im Automobilgeschäft, speziell im Lackieranlagenbereich, unter Druck“ geraten. So kündigte Dieter für das erste Quartal 2018 zwar einen „sehr ordentlichen“ Auftragseingang“ an, sprach aber auch von einem abnehmenden Ergebnis gegenüber dem Vorjahr, was aber auch mit dem Verkauf der Ecoclean-Sparte 2017 zu tun hat.

Schwerpunkt Digitalisierung

Insgesamt kratzt der Konzern mit Abschluss des Geschäftsjahres 2017 bei den Aufträgen an der 4-Milliarden-Euro-Marke, der Umsatz lag nur knapp darunter und auch das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) war „so hoch wie nie zuvor“ (siehe Info-Box). Bei den anwesenden Aktionären sorgte aber vor allem ein weiterer Rekord für gute Laune. Mit 2,20 Euro je Aktie werden sie am Unternehmensergebnis beteiligt – und somit mit der höchsten Dividende seit dem Börsengang 1990. Insgesamt schüttet der Maschinenbauer mehr als 76 Millionen Euro (38 Prozent des Konzernüberschusses) aus. Die mehrheitliche Zustimmung der Aktionäre war da nur noch Formsache.

Bei aller erfolgreicher Bilanz war es Vorstandschef Dieter aber vor allem wichtig, die Hauptversammlung auf die Strategie des Hauses Dürr für die nächsten Jahre einzustimmen. Und die ist ganz auf die Umwälzungen ausgerichtet, die die Digitalisierung im Industriezeitalter 4.0 mit sich bringt.

Für Dürr bedeutet das, dass sich der Anlagenbauer zunehmend auch zum Softwareentwickler und -anbieter wandelt sowie ganz neue Wege bei den Servicedienstleistungen geht. „Die digitale Transformation ist der wichtigste technologische Trend seit Jahrzehnten und sie steht unter dem Motto ,digital@Dürr’ im Zentrum unserer Strategie“, hob Dieter hervor, der Dürr bereits jetzt zum „digitalen Vorreiter“ im Maschinen- und Anlagenbau kürte. Wegbereiter sind für den Konzern dabei aktuell die in einer Firmenkooperation unter anderem mit der Software AG entstandene Plattform „Adamos“, auf der Maschinenbetreibern digitale Services angeboten werden.

Hinzu kommen die „digitalen Marktplätze“ „Loxeo“ für Dürr- und Schenk-Kunden sowie „tapio“ für die holzbearbeitende Industrie. Mit der „tapio“-App „intelliDivide“ etwa können sich laut Dieter Möbelhersteller jeweils das beste Produktionsprogramm für unterschiedliche Anforderungen erstellen, um beispielsweise möglichst wenig Verschnitt oder maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Entscheidend sei, so der Vorstandschef weiter, dass Dürr nicht mit Prototypen antrete, sondern bereits in der Serienproduktion mit eigenen Lösungen vertreten sei. Neue Produkte, die ihren Preis haben, weshalb auch die Innovationsausgaben im zurückliegenden Jahr auf einen Rekordwert kletterten.

Auf Einkaufstour

Dürr begreift die Digitalisierung als Chance und blickt insgesamt zuversichtlich ins laufende Jahr. Vor allem die Möbelindustrie und ihre „kräftigen Investitionen in automatisierte Anlagen“ prägen das positive Bild. Aber auch beim Umbau der Mobilität will Dürr mitverdienen und setzt auf weltweite Investitionen in Produktionstechnik für Elektroautos.

Bis zum Jahr 2020 soll der Umsatz auf bis zu 5 Milliarden Euro steigen. Das funktioniert aber nur, wenn der Konzern weitere Akquisitionen tätigt. Dürr bleibt also auf Einkaufstour. Konkret gesucht wird laut Dieter ein führender Maschinen- und Anlagenbauer mit bis zu 1,5 Milliarden Euro Umsatz und „Potenzial bei Umsatz und Ergebnis“.