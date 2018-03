Bietigheim-Bissingen Herzklopfen beim Vorlesewettbewerb

Besinnlicher Kalender

Einen "besinnlichen Adventskalender" gibt es auch in diesem Jahr wieder an den Gymnasien im Ellental. Ab 7.30 Uhr lesen für zehn Minuten Lehrer, Mitglieder der Schulleitung, die Schulsozialarbeiterin, Sekretärinnen und die Bibliothekarin den Schülern besinnliche Geschichten zum Advent in der Schulbibliothek vor. Zudem wird in der Mittagspause von 13 bis 14 Uhr eine "Advents-Oase" im Raum 622 angeboten. Hier kann man malen, lesen, basteln oder Musik hören.