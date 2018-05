Deutsch geht gut! Herausforderung: das leere Blatt Papier

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

Ein Wolfsjunges fällt in einen Fluss und wird von ihrem Rudel getrennt. Doch glücklicherweise wird es von einer Wölfin gefunden und groß gezogen, bis es sich auf die Suche nach seiner Heimat und seinem Rudel macht.

Karolin Baum ist 13 Jahre alt und fasziniert von Wölfen. Deswegen schreibt sie auch fast ausschließlich über das wilde Tier und schlüpft in ihren Texten auch gerne selbst in die Rolle einer Wölfin. „Karolin ist unsere Fabelschreiberin“, erklärt BZ-Redakteurin Gabriele Szczegulski. Sie ist eine von drei Dozenten des Literaturprojekts „Deutsch geht gut!“. Neben Karolin Baum sind auch Fatima Hannan, Nitharsha Vimalendran und Kayathri Kanapathipillai in dem Kurs der Bietigheimer Sandschule. Gemeinsam wollen sie in der mehrwöchigen Schreibwerkstatt das literarische Schreiben lernen.

Nicht immer fällt es den Mädchen leicht, das passende Thema für ihre Geschichten zu finden. Doch auch hier steht Dozentin Szczegulski mit Rat zur Seite. „Habt ihr Träume?“, fragt sie in die Runde. Schüchterne Blicke werden ausgetauscht. So richtig möchte sich keiner offenbaren, schließlich geht es hier um ganz persönliche Wünsche. Bevor es also an die eigenen Träume geht, muss eine Definition des Wortes her. Denn nur wer weiß, über was er schreibt, kann auch darüber schreiben. „Ein Traum oder Wunsch ist etwas, das sich in der Zukunft erfüllt“, sagt Karolin Baum. Da geht zaghaft ein Arm nach oben: „Ich möchte wieder nach Syrien“, sagt Fatima Hannan. Die 14-Jährige kam vor einem Jahr und fünf Monaten nach Deutschland und macht bei „Deutsch geht gut“ mit, weil sie ihr Deutsch verbessern will. „Ich schreibe lieber auf Deutsch, Arabisch ist viel schwerer“, sagt die 14-Jährige über ihre Muttersprache.

Die grünen Wiesen Sri Lankas

Auch Nitharsha Vimalendran geht es ähnlich. Ihre Eltern sind mit ihr vor vier Jahren aus Sri Lanka geflohen. Einer ihrer Texte handelt von ihrem Heimatland. „Sri Lanka ist ein schönes Land. Überall sind grüne Wiesen und Blumen“, schreibt sie in einem ihrer Texte. Ein weiterer beschreibt den Traum der 16-Jährigen, ihrer Oma ein eigenes Haus zu bauen. „Deswegen möchte ich Ingenieurin werden“, sagt sie und schon wandert der Blick wieder nach unten auf das noch weiße Papier, das es zu füllen gibt. Zu Hause nimmt Vimalendran ebenfalls gerne den Stift in die Hand. „Letztes Jahr habe ich ein Tagebuch zum Geburtstag geschenkt bekommen“, sagt sie, „da schreibe ich am Wochenende viel rein.“

Ihre 13-jährige Freundin Kayathri Kanapathipillai hat nicht weniger ambitionierte Träume. Sie möchte später Ärztin werden, um anderen Menschen zu helfen. Wie die drei anderen Mädchen besucht sie die siebte Klasse der Gemeinschaftsschule im Sand. Was sie alles benötigt, um ihren Traum wahr werden zu lassen, ist Inhalt ihres neuen Textes.

Info Am Donnerstag, 17. Mai, 16.30 Uhr, findet die öffentliche Lesung der Schülertexte im Musiksaal der Schule im Sand statt. Jeder Teilnehmer liest einen Text vor. Neben Karolin Baum, Fatima Hannan, Nitharsha Vimalendran und Kayathri Kanapathipillai werden auch die Schüler der Waldschule, Realschule im Aurain sowie der Gustav-Schönleber-Schule Bietigheim-Bissingen ihre Texte präsentieren.

www.deutsch-geht-gut.de