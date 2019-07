Ein Urteil über den in der ersten Arbeitssitzung des neuen Gemeinderatsgremiums am Montag vorgelegten Nachtragshaushalt 2019 fällte CDU-Rat Claus Stöckle: Mit der Vorlage sei man gut informiert, der Plan zeige eine solide Führung der Gelder und die Zahlen nichts Aufregendes.

Die Seite 41 im Nachtragshaushalt sei seine Lieblingsseite, so Stöckle weiter, weil dort die finanzielle Liquidität der Stadt für das laufende Haushaltsjahr mit rund 32,6 Millionen Euro angeben wird. Was Stöckle dem Publikum allerdings verschwieg, waren die Aussichten auf die nächsten zwei Jahre: Laut Finanzplanung soll die Liquidität 2020 auf 19,9 und 2021 auf 19,6 Millionen Euro schmelzen.

Werbung für Förderprogramm

Trotz allem stand bei der Sitzung der aktuelle Plan im Mittelpunkt und dem konnte etwa Traute Theurer (GAL) positive Seiten abgewinnen. So sind darin für ein städtisches Förderprogramm von E-Lastenräder Finanzmittel in Höhe von insgesamt 15 000 Euro vorgesehen. Laut Theurer würde es schon Anfragen von Interessenten geben, die Verwaltung forderte sie deshalb auf, für das Förderprojekt auf der städtischen Homepage zu werben.

Der Nachtrag enthalte mehr Ausgaben als Einnahmen, deshalb müssten die Ausgaben auch einen Mehrwert haben, analysierte Thomas Reusch-Frey (SPD) das vorliegend Zahlenwerk. Einen Mehrwert sah er etwa in der Stärkung der Feuerwehr durch die Erhöhung der Entschädigungssätze, für die insgesamt 51 700 Euro eingeplant sind. Ein weiterer Mehrwert sei die Bekämpfung von Vandalismus an Schulen, die sich mit 70 000 Euro in dem Zahlenwerk niederschlägt. Wobei Reusch-Frey voll des Lobes für die zweigleisige Vorgehensweise war: Zum einen die Videoüberwachung, zum anderen der Einsatz privater Wachdienste. Und nicht zuletzt sei die Digitalisierung für alle Schularten ein Mehrwert.

Ganz so euphorisch wollte Dr. Georg Mehrle von den Liberalen dann doch nicht in das Loblied mit einstimmen. Vor allem kritisierte er die Personalausgaben, weswegen man den Haushaltsplan schon negativ beschieden habe.

„Personal“ war dann das Stichwort für Oberbürgermeister Jürgen Kessing. So sollen im Rahmen von den rund zehn neuen Stellen fünf neue Erzieherinnen eingestellt werden. „Dies gibt aber der Markt nicht her“, so Kessing.

Völlig unverständlich sei für ihn deshalb der Vorstoß von Eltern, die eine spätere Einschulung ihrer Kinder fordern. Zum Hintergrund: In Baden-Württemberg haben sich rund 25 000 Menschen an einer entsprechenden Onlinepetition beteiligt, wonach Kinder nicht mehr mit fünf oder knapp sechs Jahren eingeschult werden sollen, sondern später. Kinder, die bis zum 30. September das sechste Lebensjahr vollenden, werden derzeit im selben Jahr eingeschult, eine spätere Einschulung ist nur in Sonderfällen möglich.

Für Kessing sollte dies so beibehalten werden, „kommt eine Einschulung später, müssen die Kinder länger in die Kita“. Dies stelle die Stadt in Bezug auf die Betreuung aber vor eine „fast unlösbare Aufgabe“.

Wie schnell das Problem der Rekrutierung von Erzieherinnen auftaucht, wurde in der Sitzung wenig später deutlich. Einstimmig vergab der Gemeinderat die Fachplanungen zur Erweiterung der Kita Breslauer Straße. Vorgesehen ist die Aufstockung von drei auf fünf Gruppen. Für den zusätzlichen Bedarf an Plätzen für Kinder unter drei Jahren soll die Kita um zwei Krippengruppen für 22 Kinder erweitert werden.