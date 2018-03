Pur Hartmut Engler macht’s spannend

Bietigheim-Bissingen / Gabriele Szczegulski

Im September erscheint die neue CD der Bietigheim-Bissinger Band Pur, im Dezember geht’s auf große Tour.

Fotos und Videos auf Facebook, im Internet und auf Instagramm beweisen: Bei der Bietigheim-Bissinger Band Pur tut sich was. Die Musiker sind im Studio und arbeiten an ihrer neuen CD. Hartmut Engler verrät im Interview die Zukunftspläne der Band.

Herr Engler, Sie arbeiten derzeit an der neuen Pur-CD. Gibt es schon einen Titel und welche Songs wird es geben?

Hartmut Engler: Über die CD will ich eigentlich gar nicht viel verraten, auch der Titel wird erst im September veröffentlicht, aber wir haben schon zehn Songs im Kasten. Einen Song, „Weißt du nicht“, haben wir im vergangenen Jahr beim Konzert auf Schalke vorgestellt. Wir wollen, dass alle Songs in Ruhe gedeihen können und machen es deshalb so spannend, indem wir nichts verraten. Aber wir erfinden nicht das Rad neu, die Lieder erzählen wieder von dem, was uns so umtreibt.

Sie schreiben wieder die Texte, und wer schreibt die Musik?

Ich werde dieses Mal von drei Seiten mit Musik gefüttert. Ingo Reidl, unser Bandkompositeur, schreibt, einige Lieder kommen wieder von Martin Ansel, der die CD auch produzieren wird, und zudem wird unser neuer Manager, Götz von Sydow, Songs beitragen. Wir sind sehr froh, ihn ins Boot geholt zu haben, denn er ist ein Allrounder, ein guter Musiker, kennt die Musikbranche und ich bin froh, dass er im Studio dabei ist. Er kann uns sehr viel helfen.

Ingo Reidl konnte wegen einer schweren Krankheit bei der letzten Tournee nicht dabei sein. Wird er ab Dezember auf der Bühne stehen?

Das kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand sagen. Seine Genesung läuft noch, wir sind alle sehr froh, dass er wieder mit im Studio sein kann und hoffen sehr, dass er auch wieder bei Konzerten dabei sein wird, aber wann das steht noch in den Sternen. Wir wollen ihm auch die Zeit geben, die er braucht, um sich zu erholen. Erst mal sind wir glücklich, dass er uns musikalisch wieder unterstützen kann. Er ist immer Teil dieser Band. Solange er nicht auftreten kann, wird wieder Matthias Ulmer von „Any­ones Daughter“ das Keyboard übernehmen.

Sie lachen?

Ja, jedes Mal, wenn ich das sage, muss ich dran denken, wie ich mit 15 Jahren zu den Konzerten von „Anyones Daughter“ gerannt bin. Ich war auf zwölf Konzerten. Ich war ein Riesenfan und nun spielt einer aus der Band bei uns mit. Das ist wunderbar.

Sie waren in den vergangenen Woche in den Bauer-Studios in Ludwigsburg. Warum?

Wir wollten mal wieder so wie früher alle zusammen in einem Studio stehen und gemeinsam Musik machen und das auch sofort aufnehmen, vor allem, da Ingo dabei sein konnte. Diese Situation haben wir nur noch ganz selten. Den Song, den wir an diesem Tag aufgenommen haben, wird es wohl als Bonus-Track geben. Aber im Computer-Zeitalter machen wir seit ein paar Jahren alle Aufnahmen einzeln und bringen sie dann zusammen. Wir werden im Sommer noch mal eine Woche in den Bauer-Studios sein, um die Chorstimmen und die Vio­linen einzuspielen. Der Ausflug vergangene Woche in die Bauer-Studios war sehr nostalgisch, es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht.

Und wie entstehen die anderen Aufnahmen?

Die Hauptarbeit passiert in Martin Ansels Besigheimer Heimstudio, in seinem Wohnhaus. Im Moment bin ich an der Reihe, ich singe grade alles ein. Ich finde das sehr gemütlich bei Martin zu Hause, richtig heimelig, die Atmosphäre ist gut und die Arbeit entspannt.

Steht die Konzeption zur Tour schon?

In der vergangenen Woche wurde uns das Tourkonzept vorgestellt. Die Tour beginnt am 30. November in Mannheim und soll so heißen wie die CD. Das wird aber erst im September bei CD-Veröffentlichung verraten. Obwohl die Fans noch nicht viel wissen, sind jetzt schon 75 Prozent der Karten für die zwölf Konzerte verkauft.

Wie sieht das Tour-Konzept aus?

Es wird wieder eine Mittelbühne geben. Wir finden das einfach ideal, so sind wir mittendrin und jeder Zuschauer kann uns gut sehen. Außerdem haben wir interessante Konstruktionen für die Bühne: Da kann man Teile heben und senken, über uns passiert einiges, und die Videotechnik ist supermodern. Es gibt viele spezielle Vorrichtungen. Im Bühnenkonzept gehen wir neue Wege. Wir haben jemanden engagiert, der Licht, Bühnen- und Pyrotechnik zusammenführt.

Wird es auch wieder Überraschungsgäste bei den Konzerten geben?

Es steht noch nichts fest, das kommt kurzfristig. Da rufen wir uns gegenseitig an, und wenn jemand Zeit hat, kommt er. So wie im vergangenen Jahr, als Udo Lindenberg mich drei Tage vor seinem Konzert angerufen hat, ob ich nicht kommen will. Ich hatte Zeit, also bin ich mit ihm auf die Bühne. Aber es wird Überraschungen geben, ohne dass ich zu viele Erwartungen wecken will. Es geht schließlich darum, dass wir mit und für unsere Fans ein Fest feiern wollen.

Herr Engler, vielen Dank für das Gespräch.