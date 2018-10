Schwerpunkt Sportstätten Handball-Nachwuchs braucht mehr Platz

Bietigheim-Bissingen / Sandra Bildmann

Zu den vielen sportlichen Aushängeschildern der Stadt Bietigheim-Bissingen zählen klar die beiden Handball-Bundesliga-Teams der SG BBM Bietigheim. Zwar werden dafür einige Profis eingekauft, Kern des Erfolgs ist aber die umfangreiche Nachwuchsarbeit. In den rund 25 Nachwuchsmannschaften der A- bis E-Jugend spielen nach Angaben von Vorstandsmitglied und Teammanager der Herren, Jens Rith, knapp 300 Kinder und Jugendliche. Bei den Minis und der F-Jugend sind es nochmals rund 100. Deren regelmäßiges Training braucht Platz. Der Raummangel ist die aktuell größte Sorge der Verantwortlichen.

Mehr Hallen nötig

„Im Optimalfall bräuchten wir eine Verdopplung der Hallenkapazität“, berichtet Rith. Momentan werden sowohl die Viadukt-, als auch die Aurain- und Jahn-Halle für die Jugendtrainings genutzt. In den allermeisten Fällen teilen sich zwei Mannschaften parallel eine Halle. Gemeinsam trainieren können sie normalerweise nicht. Zu 90 Prozent liefen die Trainings unabhängig voneinander parallel ab, so Rith. Wobei unabhängig hier relativ gesehen werden muss. Denn durch die Doppelbelegung steht den Teams jeweils nur eine halbe Halle zur Verfügung – ein klassisches Spiel sechs gegen sechs ist daher nicht möglich. Bestimmte Bereiche der Übungseinheiten könnten deswegen nicht optimal trainiert werden, bemerkt Rith und verweist beispielsweise auf das Gegenstoßtraining. Bei zwei Mannschaften spiele zudem auch der Lärmpegel mehr als nur eine Nebenrolle.

„Wir kriegen es hin“, räumt das Vorstandsmitglied ein, betont aber: „Es ist eine sehr unbefriedigende Situation.“ Dabei handelt es sich nicht um eine Momentaufnahme, sondern um einen Dauerzustand: „Die Lage ist schon so angespannt, seit es die SG gibt. Wir kennen es gar nicht anders.“

Ein „Weiter so“ hätte aus Sicht von Jens Rith aber fatale Folgen: „Wenn sich an der Situation nichts ändert, würde der Handball bei der SG nicht mehr dieses Niveau haben und halten können.“ Ein Teufelskreis. Denn Rith ist sich sicher, dass die SG in diesem Fall Top-Talente aus der Region an die starke Konkurrenz in der Nachbarschaft, wie zum Beispiel die Erstliga-Vereine TVB Stuttgart und Rhein-Neckar Löwen, verlieren würde. Rith sieht aber genau diesen Lokalkolorit als unumstößliches Merkmal des Vereins: „Wir brauchen den Lokalcharakter.“ Einer Umfrage zufolge, die der Verein durchgeführt hat, kommen im Nachwuchsbereich 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen aus der Stadt Bietigheim-Bissingen und den angrenzenden Gemeinden. Die übrigen 30 Prozent stammen aus ganz Baden-Württemberg.

Um die Anforderungen der Zertifikate im Jugendbereich erfüllen zu können, müssen gewisse Trainingsumfänge gewährleistet werden. Da aber eine Aufstockung der Trainingseinheiten aus Platzmangel nicht möglich sei, müssten manche Teams zusätzlich in die Trainings höherer Mannschaften integriert werden, erklärt Rith. Dies sei auch für die Fälle notwendig, in denen man den Nachwuchs für einen Einsatz bei den Profis fit machen möchte. Das betrifft zwar nur einen Teil der Jugendspieler. Gleichwohl bedeute es für die betreffenden Handballer eine Herausforderung: Damit ein Nachwuchsspieler perspektivisch in die Erstliga-Mannschaft integriert werden könne, müssten die Trainingsumfänge deutlich erhöht werden, so Rith und stellt klar: „Drei Mal Training pro Woche reichen für einen Top-Spieler bei Weitem nicht aus.“