Bietigheim-Bissingen Großer Schritt für die Bietigheimer Notaufnahme

Prof. Dr. Oliver Hautmann in der Notaufnahme in Ludwigsburg. © Foto: Helmut Pangerl

Prof / Gabriele Szczegulski

Dr. Oliver Hautmann, Leiter des Zentrums für interdisziplinäre Notfallmedizin der Kliniken Ludwigsburg/Bietigheim bezeichnet den Umbau der Notaufnahme im Krankenhaus Bietigheim als „eine ganz große Sache für die Patienten und für Bietigheim“. Denn aus der gewachsenen Struktur – üblich an deutschen Krankenhäusern – der Zweigeteiltheit der Notaufnahme in Unfallchirurgie und Innere Medizin wird eine Zentrale Notaufnahme mit dem Prinzip der Triage (deutsch: Sichtung, Verteilung), wie es sie schon seit Januar in der Klinik Ludwigsburg gibt. „Am Montag, 6. November, 9 Uhr, fangen wir an“, so Hautmann. „Damit erfährt das Bietigheimer Krankenhaus eine enorme Aufwertung.“

Als der Mediziner vor drei Jahren aus Kuala Lumpur nach 20-jährigen Auslandsaufenthalten als Chef der Notfallmedizin nach Ludwigsburg kam, trat er an, das „veraltete Notaufnahme-System“ zu modernisieren. Für das Bietigheimer Krankenhaus heißt das, dass die Innere Medizin, deren Notaufnahme im ersten Stock war, und die Unfallchirurgie im Erdgeschoss vereint werden. Zukünftig wird ein Patient in vier Räumen nach Dringlichkeit eingestuft. Zwischen 7 und 17 Uhr sind ein unfallchirurgischer Oberarzt und ein internistischer anwesend, die die Patienten sofort nach Eintreffen begutachten und dann weiterleiten oder an den Hausarzt oder die Notfallpraxis verweisen. „Das Wort Triage kommt aus der Militärmedizin, wo auf einem Schlachtfeld der Arzt innerhalb kürzester Zeit herausfinden musste, welcher Verletzter sofort behandelt werden muss“, erklärt Hautmann. Nicht der, der „am lautesten schreit“, komme zuerst dran, sondern der, der am schnellsten behandelt werden müsse, um zu überleben.

„30 Prozent der Patienten, die in die Notaufnahme kommen, gehören hier nicht hin, sie nehmen Zeit weg und kosten uns Geld“, sagt der Notfallmediziner. Denn für Patienten, die nicht aufgenommen werden, aber mit Labor, Ultraschall oder Röntgen untersucht werden, bekommt das Krankenhaus eine Pauschale, „die unter 20 Euro liegt, egal wie lange der Patient untersucht wurde“, so Hautmann. Das heiße, dass Patienten, die unnötigerweise in die Notaufnahme kämen, „ein Verlustgeschäft sind und Ressourcen verbrennen“.

Es sei immer von einer Unterversorgung im Notfallbereich die Rede, das sei nicht der Fall, sagt Hautmann, wenn die Notaufnahme sich nur um tatsächliche Notfälle kümmern müsse. „Unser Wunsch ist, dass wir die von Oberärzten geführte Triage nicht nur von 7 bis 17 Uhr aufrecht erhalten können, sondern mindestens bis 23 Uhr“, so der Professor. Momentan könne die Kliniken-Holding das finanziell und personell nicht schultern. „Ich bin überzeugt davon, dass wir das könnten, wenn nicht so viele Patienten die Notaufnahme missbrauchen würden“, findet er deutliche Worte.

Oliver Hautmann hat den Facharzt für Notfallmedizin in den USA gemacht, denn in Deutschland ist diese Ausbildung erst seit ein paar Jahren möglich. Am Ludwigsburger Krankenhaus können Ärzte ab 2020 zum Facharzt für Notfallmedizin ausgebildet werden. Er leitete Notaufnahmen in Krankenhäusern in Südafrika, den USA, Großbritannien, Liberia oder Sri Lanka. „In den Schwellenländern sind die Patienten zu 100 Prozent Notfälle, wenn sie ins Krankenhaus kommen, in Deutschland ist das anders.“

Chef stellt sich an den Eingang

Vor allem in den Wintermonaten, so sagt der Mediziner, kämen viele Menschen mit einer Erkältung in die Notaufnahme. Patienten müssten oft bis zu zwölf Stunden warten. „Da stelle ich mich oft selbst vor den Eingang und bitte höflich darum, dass diese Patienten doch bitte zum Hausarzt oder in die Notfallpraxis gehen“. „In Ludwigsburg hat sich seit Einführung der Triage in der Zeit von 7 bis 17 Uhr die unnötige Behandlung von Nicht-Notfallpatienten auf Null reduziert“. So soll es künftig auch in Bietigheim werden.