Kirche Gottesdienste der Katholiken

Bietigheim-Bissingen / bz

Am Montag, 24. Dezember, finden um 15.30 Uhr in der Stadtgemeinde Sankt Laurentius, um 16 Uhr in der Gemeinde Zum Guten Hirten in Bissingen und um 17 Uhr in der Gemeinde Sankt Johannes in Bietigheim-Buch jeweils Krippenfeiern von Kindern für Kinder statt.

Christmetten

Bereits um 18 Uhr wird die Heilige Nacht in Zum Guten Hirten gefeiert. Die Christen der kroatischen Gemeinde beginnen um 19.30 Uhr in Sankt Laurentius mit ihrem Weihnachtsgottesdienst. Um 22 Uhr finden dann in Sankt Johannes sowie in Sankt Laurentius die Christmetten statt. Bereits ab 21.45 Uhr besteht in Sankt Laurentius die Möglichkeit, sich mit weihnachtlicher Musik auf den Gottesdienst einzustimmen. In Zum Guten Hirten in Bissingen feiert zudem um 21 Uhr die italienische Gemeinde die Geburt Christi im Gottesdienst.

Am Dienstag, 25. Dezember, findet in Sankt Johannes um 9 Uhr und in den beiden anderen Gemeinden jeweils um 10.30 Uhr ein weihnachtlicher Festgottesdienst statt. Um 12.30 Uhr feiert die kroatische Gemeinde in Sankt Laurentius Weihnachten, um 16 Uhr findet für die italienische Gemeinde ein Festgottesdienst in Bissingen statt. Ein Vespergottesdienst beginnt zudem um 17 Uhr in der Sankt-Laurentius-Kirche. bz