Themen in diesem Artikel Pferdemarkt

Auch künftig wird die Firma Göckelesmaier ihre Gäste auf dem Pferdemarkt mit knusprigen Hähnchen, Festbier und Musik erfreuen können. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend einstimmig beschlossen, den Festplatz für weitere fünf Jahre – 2019 bis 2023 – an die Göckelesmaier Festbetriebs GmbH zu vermieten. Der bisherige Vertrag war 2018 ausgelaufen. Göckelesmaier war bei der Ausschreibung der einzige Bewerber.

Wie Ordnungsamtsleiter Thomas Höfel in der Vorlage mitteilte, hatte Göckelesmaier ein Angebot mit einem jährlichen Mietzins von 60 000 Euro netto vorgelegt. In Nachverhandlungen habe man sich auf 63 000 Euro einigen können. Bisher belief sich der jährliche Mietzins auf 55 000 Euro, womit der neue Betrag rund 15 Prozent höher liegt als bisher.

Mietzins steigt um 15 Prozent

Ebenfalls verhandelt hat die Verwaltung mit Göckelesmaier auf Wunsch des Verwaltungsausschusses über eine Reihe von zusätzlichen Wünschen. So wurde zum einen eine „Dynamisierung des Mietzinses“ verlangt. Wie Höfel mitteilte, blieb die Firma in diesem Punkt jedoch hart. Der Anstieg um 15 Prozent sei bereits eine hohe Belastung, erklärte Göckelesmaier. Dagegen sagte die Firma zu, durch geeignete Maßnahmen wie eine Vergrößerung der Fensterflächen an der Nordseite und größere Ventilatoren an der westlichen Fassade den Luftaustausch im Zelt zu verbessern. Es sei Wunsch des Verwaltungsausschusses gewesen, so die Vorlage, dass zukünftig ein gegenüber der bisherigen Situation deutlich erhöhter Luftaustausch im Zelt herrsche.

Punkt drei betraf den Lärmpegel, der als zu hoch kritisiert wurde. Doch laut Verwaltung ist ein höchstzulässiger Lärmwertes für die Musik weder sinnvoll noch wirksam, weil der Lärm der Besucher mindestens gleichwertig wie Musiklärm sei oder diesen teilweise auch deutlich überlagere. Die Konsequenz bei der Festlegung eines Lärmspitzenwertes wäre, dass die Musik kaum mehr wahrnehmbar sei. Dadurch wäre die Attraktivität des Festzeltes aber deutlich eingeschränkt worden, vor allem beim jüngeren Publikum.

In den Logen soll’s leiser werden

Deshalb gibt es keinen Grenzwert, Göckelesmaier habe aber zugesagt, durch technische Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass zumindest im Bereich der „Logen“ und der „Pilsbar“ der Musiklärm deutlich zurückgefahren werde, berichtete der Leiter des Ordnungsamtes. Das solle entsprechend in den neuen Mietvertrag aufgenommen werden. Man solle sich allerdings davon verabschieden, einen Lärmpegel erreichen zu können, der bei Festzeltbetrieb und unter Vollauslastung des Festzeltes „ungestörte“ Gespräche mit Tischnachbarn ermögliche.

Darüber hinaus war die Verwaltung auch beauftragt worden zu prüfen, ob und gegebenenfalls auf welcher Grundlage die Nichteinhaltung der Luft- und Lärmschutzregelungen sanktioniert werden könne. Dazu schlug Höfel vor, die Lüftungs- und Lärmschutzanforderungen in die jährlich erforderliche gaststättenrechtliche Erlaubnis aufzunehmen.

Bei Verstößen könnten dann Bußgelder von bis zu 5000 Euro drohen.