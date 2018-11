Schule Gesucht: Mehr engagierte Eltern

Elternmitwirkung: Ein Überblick

Der Elternbeirat ist die Vertretung der Eltern einer Schule, also die gewählten Elternvertreter der einzelnen Klassen und ihre Stellvertreter. Dem Elternbeirat obliegt es laut Schulgesetz, das Interesse und die Verantwortung der Eltern für die Aufgaben der Erziehung zu wahren und zu pflegen, der Elternschaft Gelegenheit zur Information und Aussprache zu geben sowie Wünsche, Anregungen und Vorschläge der Eltern zu beraten und der Schule zu unterbreiten. Der Elternbeirat soll gehört werden, bevor der Schulleiter Maßnahmen trifft, die für das Schulleben von allgemeiner Bedeutung sind. Innerhalb der einzelnen Klasse lädt der Elternbeirat in jedem Schulhalbjahr zur Klassenpflegschaft. Aus seiner Mitte wählt das Gremium einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter.

Der Gesamtelternbeirat setzt sich aus allen Elternbeiratsvorsitzenden und ihren Vertretern in der Zuständigkeit eines Schulträgers zusammen. Auch die Elternvertreter der Schulen in freier Trägerschaft können in diesem Gremium mitarbeiten. Er wählt ebenfalls einen Vorsitzenden und Stellvertreter.

Der Landeselternbeirat ist das demokratische Gremium der Eltern in Baden-Württemberg.

Die Schulkonferenz soll als Gremium die Schule in ihrer Gesamtheit abbilden. Vertreten sind alle am Schulleben Beteiligte: Eltern, Schüler und Lehrer.

Einen Schulbeirat gibt es in Bietigheim-Bissingen darüber hinaus seit zwei Jahren. In diesem Gremium sollen alle, die in der Stadt im Bereich Schule agieren, an einen Tisch gebracht werden, sagt Bürgermeister Joachim Kölz: Schulleiter der Bietigheim-Bissinger Schulen, Vertreter der Elternbeiräte, der Schülersprecher, der Fraktionen des Gemeinderats und der Lehrerschaft sowie der Kirchen. um