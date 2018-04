Schwerpunkt Wildtiere Gesucht: Lebensraum für scheuen Jäger

Bietigheim-Bissingen / Uwe Mollenkopf

Sie ist ganze 70 bis 100 Zentimeter groß (bis zur Schwanzspitze), also etwas größer als eine Hauskatze, und wiegt drei bis acht Kilo. Zu sehen ist sie kaum, denn wenn sie unterwegs ist, dann immer gut getarnt und zumeist nachts. Die Wildkatze ist ein scheuer Einzelgänger. Im Gegensatz dazu ist das Interesse an ihr neuerdings umso größer. Sie ist Tier des Jahres 2018 und gilt laut dem Wildkatzenexperten Axel Wieland als „Flaggschiff“ für das Projekt Biotopverbund. Eine Ausstellung des BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz) informiert darüber seit Donnerstagabend im Bissinger Rathaus.

Im Prinzip sind es zwei Wanderausstellungen, die dort gezeigt werden. In der einen geht es darum, wie die durch Straßen und intensive Bebauung zerschnittene Landschaft wieder besser vernetzt werden kann. Etwa durch Gehölze, Hecken oder Wiesen. Denn durch isolierte Schutzgebiete allein lassen sich nur 30 bis 40 Prozent der Artenvielfalt erhalten, sagt Nadja Horic, Projektleiterin des Biotopverbunds „Offenland“. Voneinander getrennte Biotopinseln seien für Tiere oftmals ein Problem. Sie erreichten keine neuen geeigneten Lebensräume, um zu jagen oder Fortpflanzungspartner zu finden.

Auch im Stadtgebiet von Bietigheim-Bissingen brauche man den Biotopverbund, unterstrich Bürgermeister Joachim Kölz bei der Ausstellungseröffnung.

Was für die Tierwelt im Allgemeinen gilt, gilt für die Wildkatze ganz besonders, um die sich der zweite Teil der Ausstellung dreht. Ein grünes Netz soll das Überleben und die Vermehrung lokaler Wildkatzenvorkommen fördern, so das Ziel des BUND. Der kleine Räuber, der naturnahe Laub- und Mischwälder bevorzugt, sei in der Vergangenheit gnadenlos gejagt worden, weil man seine Beutegier völlig übertrieb und ihm falsche Beutetiere zudichtete, weiß BUND-Experte Axel Wieland. Tatsächlich ernährten sich Wildkatzen zu mehr als 90 Prozent von Mäusen. „Das dürfte auch die Landwirte freuen“, so Wieland.

Baldrian lockt Katzen an

Die Folge der Bejagung: Die Katze, die es im hiesigen Raum seit mehr als 100 000 Jahren gibt – also viel länger als die heutigen Hauskatzen, die von der Falbkatze abstammen und von den Römern ins Land gebracht wurden –, war zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus Deutschland fast verschwunden. Inzwischen steht sie schon lange unter Schutz, und die Bestände haben sich etwas erholt.

Zuerst durch überfahrene Tiere, dann durch die sogenannte Lockstock-Methode, konnten Nachweise über das Wildkatzenvorkommen erbracht werden. Dabei werden raue, mit Baldrian eingesprühte Holzlatten im Wald aufgestellt. Baldrian wirkt wie ein Aphrodisiakum und lockt die Wildkatzen an. Wenn sich diese an den Lockstöcken reiben, bleiben Haare hängen. Diese werden dann eingesammelt und im Labor genetisch untersucht. Das Ergebnis gibt Auskunft darüber, ob es sich um eine Hauskatze, eine Wildkatze oder einen Mischling handelt.

Auch im Naturpark Stromberg-Heuchelberg hat es im vergangenen Jahr wieder eine Lockstock-Aktion gegeben, erzählt Naturpark-Geschäftsführer Dietmar Gretter. Dabei konnten acht Nachweise von Wildkatzen erbracht werden. Darüber hinaus wurde an einem Lockstock eine Wildkatze gefilmt (die BZ berichtete). Aufgrund der Reviergröße einer Katze (rund 500 Hektar) schätzt Gretter, dass im Gebiet Stromberg-Heuchelberg mit 15 000 Hektar Wald 20 bis 30 Katzen leben.

Die Verbindung mit anderen Gebieten, namentlich dem Schwäbisch-Fränkischen Wald, ist das Ziel des „Wildkatzensprungs“, für den sich die Wanderausstellung des BUND einsetzt.

Info Die Ausstellung findet bis zum 14. Mai im Bissinger Rathaus statt. Sie kann zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden, der Eintritt ist frei. Um die Wildkatze geht es im Übrigen auch beim „Wildkatzen-Aktionstag“ am Sonntag, 29. April, von 11 bis 18 Uhr im Naturpark Stromberg-Heuchelberg an der Ehmetsklinge in Zaberfeld.