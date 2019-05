Einstimmigkeit herrschte im Gemeinderat beim Tagesordnungspunkt 7: Der Verkauf des Gebäudes Haus Lindenhain in der Pforzheimer Straße 34. Denn der Käufer ist die Stiftung Hospiz Bietigheim-Bissingen. Wie berichtet, hat das Hospiz vor, von der Gartenstraße 40/1 ins Haus Lindenhain zu ziehen, weil es sich von sieben Betten auf zwölf erweitern möchte. Im bisherigen Standort sei dies nicht machbar und für einen Neubau fehle ein Bauplatz. Da kam das mittlerweile leer stehende Haus Lindenhain wie gerufen. Nun stimmte auch das Gremium für den Verkauf und den Umzug.

„Das Hospiz hat damit eine Zukunft in unserer Stadt und kann sich weiterentwickeln“, sagte SPD-Stadtrat Thomas Reusch-Frey in der Sitzung am Dienstagabend. „Das Hospiz Bietigheim-Bissingen hat einen guten Ruf und damit wird auch der Name unserer Stadt auf gute Weise nach außen getragen und hat eine positive Ausstrahlung, die weit über die Stadt und den Landkreis hinausgeht.“ Den guten Ruf auch über die Stadtgrenze hinaus, bestätigte auch Hermann Eppler, CDU. Karin Wittig, FW, nannte die neuen Gegebenheiten einen Glücksfall für das Hospiz.

Genügend Parkplätze

Einzig die Parkplatzsituation im neuen Domizil beschäftigte den Gemeinderat noch. „Wie viele Parkplätze für Besucher und Stellplätze für Mitarbeiter sind für das Hospiz nötig?“, fragte Reusch-Frey. Oberbürgermeister Jürgen Kessing erklärte, dass es acht bis zehn Stellplätze gebe und zwei Garagen. Die Situation werde sich damit nicht groß von der bisherigen unterscheiden, sagte er und ergänzte, dass es zum Haus Lindenhain eine gute ÖPNV-Verbindung gebe. Eine Bushaltestelle befindet sich direkt vor dem Gebäude. Zudem gibt es weitere Parkmöglichkeiten in den Parkhäusern in der Farbstraße und am Ellentalbahnhof. „Das ist bei Weitem nicht ausgelastet“, sagte Kessing.

Mit der Gemeinderatsentscheidung kann es nun losgehen. Für 1,3 Millionen Euro ist die Hospiz-Stiftung nun Eigentümer des Hauses mit 2453 Quadratmetern. Mit dem Kauf verpflichtet sich die Stiftung, das Gebäude innerhalb von vier Jahren für Hospiz-Zwecke zu nutzen. Doch mit einem einfachen Umzug ist es nicht getan. Das Haus Lindenhain war bis Ende 2018 von der Evangelischen Heimstiftung gepachtet und wurde als Pflegeheim genutzt. Nach den Umbaumaßnahmen im benachbarten Haus an der Metter, ebenfalls von der Heimstiftung betrieben, sind alle Bewohner vom Lindenhain in das Haupthaus umgezogen (die BZ berichtete). So sind dort bereits 15 Zimmer vorhanden, die das Hospiz umbauen möchte, damit zwölf Patienten Platz finden. Ein Umbau sei auch nötig, um neuesten gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. So geht der Hospiz-Trägerverein derzeit von Gesamtkosten in Höhe von vier bis fünf Millionen Euro aus, inklusive Kaufpreis. Derzeit geht der Trägerverein davon aus, 2021 ins Haus Lindenhain einzuziehen.

Bei der Finanzierung hoffe der Trägerverein auf Unterstützung der Öffentlichkeit, erklärt Vorsitzende Ute Epple gegenüber der BZ. Auch OB Kessing betonte in der Gemeinderatssitzung: „Ich bitte die Bevölkerung das zu unterstützen, weil die Stadt das Hospiz benötigt.“ Tatsächlich schreibt der Gesetzgeber für ein stationäres Hospiz vor, dass die Träger keinen Gewinn erwirtschaften dürfen und zehn Prozent des Pflegesatzes von den Trägern erbracht werden müssen. 50 Prozent des jährlichen Zuschussbedarfs werden so von den Trägern, den Kirchengemeinden, erbracht. Die restlichen 50 Prozent trägt die Stadt Bietigheim-Bissingen über ihre Sozialstiftung. Somit bleibt nicht viel, um für solche Fälle Geld anzusparen. Deswegen hat sich auch 2004 die Stiftung Hospiz Bietigheim-Bissingen gegründet. Deren Mitglieder haben es sich zum Ziel gemacht, das Hospiz finanziell abzusichern.