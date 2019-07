In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause hat der Bietigheimer Gemeinderat am gestrigen Montag beschlossen, den Abmangel für den Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) bis 2023, als auch den Abmangel für die Aktiven Senioren bis 2022 zu übernehmen.

Personal- und Fixkosten

Bei den Aktiven Senioren wurde das Angebot ausgeweitet und die Zahl der Veranstaltungen erhöht. Zur Kostendämpfung wurden die Beiträge für die Mitglieder erhöht, zum 10. April 2019 waren es 448 Euro, und für Seminare Gebühren erhoben. Diesen Einnahmen stehen allerdings auch Ausgaben gegenüber, etwa Personal- sowie allgemeine Fixkosten. So beläuft sich der Abmangel für das Jahr 2018 auf insgesamt 30 615 Euro. Der Abmangel wird jährlich nun auf 35 000 Euro erhöht – und dafür gibt es gute Gründe. So leisten die Aktiven Senioren nach Ansicht der Stadt im Stadtgebiet eine wertvolle Arbeit für die älteren Bürger. Die Stadt selbst könnte diese Aufgaben weder mit dem vorhandenen Personal noch mit einem verhältnismäßig geringen Kostenaufwand selbst übernehmen.

Auch bei der AWO sind die Kosten gestiegen, etwa für die Geschäftsstelle und den „AWO-Treff“. Dort werden unter anderem Spielnachmittage und Seniorengymnastik und Vorträge organisiert. Gerade diese Angebote sind stark nachgefragt, verursachen aber auch die jeweils größten Defizite. Darüber hinaus bietet der Verein Dienstleistungen für die älteren Mitbürger. Insbesondere der Service „Essen auf Rädern“ der im Rahmen der Pflegeversicherung angeboten wird und damit keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb darstellt, ermöglicht ein eigenständiges Leben, wenn die Selbstversorgung vorübergehend oder auch auf Dauer nicht mehr möglich ist. Angeboten werden Drei-Gänge-Menüs mit Preisen zwischen 6,65 Euro und 8,20 Euro. So lag das Defizit im Jahr 2013 bei 16 000 Euro, 2017 bei 25 000 Euro und 2018 bei 28 000 Euro.

Nicht vorhersehbar

Zu Beginn, so die AWO, habe man noch kostendeckend arbeiten können, nicht vorhersehbare Umstände hätten aber zu immer höheren Kosten geführt. So musste die Geschäftsstelle kostenintensiv von privat angemietet werde, da man die kostenfreie Geschäftsstelle am Marktplatz 11 nicht mehr nutzen konnte. Seit 2017 muss man auch Mietgebühren für das Abstellen von Fahrzeugen in der städtischen Tiefgarage zahlen.

Vor dem Hintergrund der wichtigen Arbeit der AWO für Senioren wurde dem Abmangel in Höhe von 23 000 Euro zugestimmt.