Friedenskirche Gemeindefest rund um die Sonnenblume

Bietigheim-Bissingen / bz

Die evangelische Friedenskirchengemeinde im Stadtteil Sand feiert am Sonntag, 7. Oktober, ihr großes Gemeindefest. Der Festtag beginnt mit dem Erntedank-Familiengottesdienst um zehn Uhr unter dem Thema „Das Wunder der Sonnenblume“.

Im Familiengottesdienst wird eine besondere Sonnenblumengeschichte zu hören sein, teilt die Kirchengemeinde mit. Anschließend können die Gäste in einem Stationen-Rundgang die Wunder der Sonnenblume selbst erkunden. Die Kinderkirche wird in Gebeten und Liedern für die Gemeinde erzählen und singen. „Die Besonderheiten der Sonnenblume werden wir in der Friedenskirche entdecken, wie wir es vorher wohl noch nicht gesehen haben“, soviel verrät Pfarrer Stephan Seiler-Thies zum Familiengottesdienst. „Wer mitmacht und durch die Kirche spaziert, wird kein blaues, sondern manch gelbes Wunder erleben können.“

Männerkochteam tischt auf

Beim Gemeindefest nach dem Gottesdienst serviert das Männerkochteam den Gästen ein Mittagessen. Die Siebenbürgen werden frisch gebackene Baumstriezeln anbieten. Vor Kaffee und Kuchen wird den Besuchern des Gemeindefestes ein buntes Programm geboten. Die Kinder können sich in einem Spiel- und Action-Park austoben, unter anderem mit einer großen Hüpfburg und Rollenbahn. Wagemutige können auf der Slackline ihr Gleichgewicht erproben. Die großen und kleinen Spielefans werden vom Spieletreff „Game Point“ mit neuen Spielen erwartet. Tolle Spiele werden auf einem Flohmarkt günstig verkauft.

Höhepunkt des Nachmittags wird der Auftritt einer jungen Zirkusgruppe aus Bietigheim sein. Sie wird mit ihrer Akrobatik und Jonglage das Gemeindehaus in eine Manege verwandeln.

Erntegaben erbeten

Erntegaben für den Erntealtar werden erbeten und können am Donnerstag und Freitag von 9 bis 17 Uhr im Clubraum links neben der Friedenskirche abgegeben werden. Die frischen und haltbaren Lebensmittel werden nach dem Gemeindefest an den Tafelladen gespendet.

Über Kuchen für das Kuchenbüffet freut sich die Gemeinde, wenn sie direkt zum Gemeindefest am Sonntag mitgebracht werden. Zur besseren Planung bittet die Kirchengemeinde vorab über die Meldung von Kuchenspenden im Pfarramt.

Alle Kinder sind eingeladen, zum Erntedankgottesdienst mit kleinen Erntekörbchen zu kommen, gefüllt mit Obst, Gemüse und anderen Gaben, die den Erntedankaltar bereichern.