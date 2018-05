Hornmoldhaus Gang durch die Geschichte der Pflanzenkonservierung

Bietigheim-Bissingen / Susanne Yvette Walter

Drucken ist ein spannendes Thema, früher wie heute. Während sich anno dazumal Botaniker verschiedener Verfahren bedienten, um Pflanzen im Druck zu konservieren, spielen heute Künstler mit Hoch- und Tiefdruck. Die Sonderausstellung „Natur drucken“ im Hornmoldhaus stellt verschiedene Methoden der Aufzeichnung von botanischem Wissen vor.

Vier Themen

Die Ausstellung im Erdgeschoss des Stadtmuseums ist in vier Themen unterteilt. Es ist ein Gang durch die Geschichte der Konservierung von Pflanzen. Zu Beginn steht die Frage, wie über Pflanzen seit der Erfindung des Buchdrucks in der Renaissance geforscht wurde und wie diese Ergebnisse festgehalten wurden. Als Zeitdokument ist das Kräuterbüchlein des Nicolaus Winckler ausgelegt. Der in Schwäbisch Hall wirkende Mediziner, ein Bruder des Bietigheimer Stadtarztes Georg Winckler, hielt darin 1577 das botanische Wissen seiner Zeit fest. „Man könnte vermuten, dass dieses Büchlein vielleicht sogar Impulse zur Gestaltung der Wandmalereien im Hornmoldhaus geliefert hat, denn Georg Winckler war mit einer Tochter Sebastian Hornmolds verheiratet“, erklärt Museumsleiterin Regina Ille-Kopp. Besonders legt die Ausstellung ihren Fokus auf den Erfurter Universitätsprofessor Johann Hieronymus Kniphof und sein Werk „Botanica in originali – lebendig Official Kräuterbuch“. Auch hier zeigt die Ausstellung ein typisches Exempel ihrer Zeit. Ein Themenbereich befasst sich mit der Weiterentwicklung der Druckverfahren. Zeichner, Maler, Holzschneider und Kupferstecher befassten sich mit dem Pflanzendruck entweder mit persönlichen Zielen oder für einen Auftraggeber.

Ein dritter Schwerpunkt nimmt Künstler ins Visier, wie zum Beispiel Peter Heckwolf und Hermann Schmidt, oder den Erfurter Künstler Ernst August Zimmermann, der witzige dreidimensionale Arbeiten zeigt, wie die „Erfurter Möhre“. Thema vier in der Ausstellung: die Anwendung des Naturdrucks heute in Kindergarten und Schule und in preisgekrönten Bilderbüchern. In der Ausstellung werden auch weitere Methoden der Dokumentation etwa von botanischen Gärten vorgestellt. Es geht um sogenannte Herbarien, Kräuteranlagen, und um die ersten Vertreter des Naturselbstdruckes, der authentische Abbildungen von Pflanzen auf Papier ermöglichte.

Kinderrätsel entwickelt

Für Kinder hat die Volontärin im Hornmoldhaus, Laura Spiegler, ein spannendes Rätsel entwickelt. Der Künstler Archimboldo hatte sein berühmtes Gesicht aus Früchten und Gemüse geschaffen und Kinder sollen nun die einzelnen Bestandteile im Museum suchen. Wer das Rätsel löst, das nahezu jede Ausstellung im Hornmoldhaus begleitet, kann einen Kindergeburtstag im Museum gewinnen.

Info Die Sonderausstellung wird am Sonntag, 6. Mai, um 11 Uhr im Ratssaal des Bietigheimer Rathauses eröffnet.