Urteil Fünfeinhalb Jahre Haft

Bietigheim-Bissingen / Bern Winckler

Ein hartes und ein mildes Urteil fällte am Mittwoch nach zweieinhalbmonatiger Prozessdauer das Heilbronner Landgericht gegen zwei 21- und 23-jährige Männer. Die beiden Angeklagten haben einen Mann in Bietigheim-Bissingen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt (die BZ berichtete).

Das Gericht verurteilte den Jüngeren wegen versuchten Totschlags zu fünfeinhalb Jahren Haft und für den Älteren gab es ein Jahr Haft zur Bewährung wegen Beihilfe. Damit hat das Landgericht die insgesamt elf Stiche des 13. August letzten Jahres vor einer Shisha-Bar im Buch gesühnt.

„Wer Gewalt sät, wird Gewalt ernten“. Heilbronns Schwurgerichtsvorsitzender Roland Kleinschroth kommentierte mit markigen Worten die Taten, die sich am späten Abend des 13. Augusts vor der Shisha-Bar im Wohngebiet Buch ereigneten, und unterstrich seine diesbezügliche Meinung in Sachen „Gewalt“.

Bezüglich der beiden Angeklagten aus dem Lager der Osmanen Germania betonte der Richter deren Machgehabe und dem Messer als Statussymbol. Ein Statussymbol, welches schnell mit dem Tod anderer enden könne. Und wer, wie die beiden jetzt Abgeurteilten, Toleranz der Meinungen nicht akzeptieren könne, der zerstöre auch menschliche Werte. Und wer glaube, das Problem der beiden verfeindeten Rockergruppen mit Gewalt lösen zu können, der liege falsch. Wobei man mit diesem jetzt verkündeten Urteil diese Gewaltwelt auch nicht ändern könne, so der Richter. Und ob mit dieser Entscheidung auch der ewig dauernde Streit im Rockermilieu beendet ist, scheint nicht klar zu sein. Schließlich verhandelt das Stuttgarter Landgericht, wie in der BZ berichtet, derzeit gegen insgesamt acht Beschuldigte der Osmanen Germania wegen in Ludwigsburg verübten Gewalttaten.

Ein „Abreibung“

In dem Urteil stellte das Gericht fest, dass der Jüngere der Beiden in der Tatnacht sein Messer dabei hatte, als er zusammen mit dem Älteren, der ebenfalls ein Messer mit sich führte, vor dem Haupteingang der Shisha-Bar eintraf. Man sei auf Konfrontation aus gewesen und man habe provoziert. Dann habe die „Abreibung“ gegen das 23-jährige Opfer, der zu der Gruppe Bahoz gezählt wird, seinen Lauf genommen. Ein entfachter Streit wurde auf die nahe Straße verlegt. Dann sind der Jüngere der Angeklagten und das Opfer zu Boden gegangen. Der Angeklagte verpasste dem 23-Jährigen Messerstiche in Rücken, Brust, Schulter und den Bauchbereich.

Einer der Messerstiche hatte die Lunge eröffnet und der 23-Jährige erlitt dadurch einen Pneu-Kollaps, der lebensgefährlich war. Sein Kumpel hingegen hatte nicht aktiv an der Tat teilgenommen, galt juristisch somit nur noch als Beihelfer, weil er nichts unternahm, die Tat zu verhindern. Danach verschwanden beide Angeklagten wieder vom Tatort so schnell wie sie gekommen waren und ließen den Schwerverletzten liegen.

Sechs Jahre und sechs Monate hatte angesichts der schweren gesundheitlichen Folgen des Opfers die Staatsanwältin gegen den Haupttäter beantragt. Das Gericht milderte dies um ein Jahr. Hier würdigten die Richter auch das Geständnis des 21-Jährigen, welches allerdings erst am dritten Prozesstag abgelegt wurde. Bis dahin hatte der Angeklagte über seinen Anwalt ausrichten lassen, er sei an jenem 13. August gar nicht in Bietigheim gewesen.

Zu zwei Jahren Freiheitsstrafe auf Bewährung sollte der 23-Jährige nach Auffassung der Anklägerin verurteilt werden. Hier milderte das Heilbronner Schwurgericht auf ein Jahr herunter, ebenfalls zur Bewährung.

Schmerzlich hingegen dürfte für den 21-Jährigen auch die Tatsache wirken, dass das Gericht neben den fünfeinhalb Jahren Haft per Urteil ebenfalls seinen BMW 550 i Coupe einzieht. Das Fahrzeug im Neuwert von 110 000 Euro war ebenfalls eine Art Statussymbol für den jungen Mann.