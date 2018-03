Bietigheim-Bissingen Führung in der Städtischen Galerie

Bietigheim-Bissingen / BZ

Am Sonntag, 21. Dezember, um 11.30 Uhr findet eine öffentliche Führung durch die Ausstellung "Lass Dich von der Natur anwehen" unter der Leitung der stellvertretenden Galerieleiterin Dr. Petra Lanfermann statt. Die Teilnahme an der Führung kostet drei Euro, der Eintritt ist frei. Außerdem kann im historischen Gebäudeteil die Ausstellung "Die geheimen Bilder. Aiga Rasch und ,Die drei ???'" besucht werden.

Die Romantiker standen in einer neuen, tief empfundenen Beziehung zur Natur. Der Blick in die Natur wurde zum Blick in den Spiegel der individuellen Seele und die Landschaftskunst zum sichtbaren Ausdruck des Inneren. Sie etablierte sich zur zentralen Gattung, insbesondere im Medium der Zeichnung. Die Ausstellung zeigt eine repräsentative Auswahl von Meisterzeichnungen und Ölskizzen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus der einzigartigen Sammlung der Kunsthalle Bremen von rund 30 Künstlern, darunter Caspar David Friedrich, Carl Gustav Carus, Ernst Fries und Friedrich Nerly. Diese Werke treten in einen spannungsvollen Dialog mit Landschaftszeichnungen von zeitgenössischen Künstlern des deutschsprachigen Raumes, die sich seit vielen Jahren im Medium der Zeichnung mit dem Thema Landschaft befassen, darunter Bertram Hasenauer, Ulrike Heydenreich, Nanne Meyer und Malte Spohr.