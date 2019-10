Bietigheim-Bissingen. Die Freibadsaison 2019 ist am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen. Wie die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB) als Betreiber am Freitag mitteilten, wurden in diesem Jahr knapp 185 000 Besucher gezählt.

Damit stürzten sich weniger Menschen ins kühle Nass als im Jahr 2018, als bei monatelangem sonnigem Wetter knapp 219 000 Besucher kamen. 2018 war allerdings ein Rekordjahr, das erfolgreichste seit dem Jahrhundertsommer 2003. Lediglich 2015 wurde nahezu die gleiche Anzahl an Besuchern gezählt. In diesem Jahr herrschte laut den Stadtwerken ein wechselhafter Sommer mit weniger Hitzetagen als im Vorjahr. Vor diesem Hintergrund seien dennoch zahlreiche Personen in das Bietigheimer Freibad gekommen, weshalb man auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken könne. Rekordmonat war der Juni mit 72 064 Besucher. Zum Vergleich: 2017 wurden 174 000 Gäste im Badepark gezählt.

Wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht, haben die Stadtwerke mit Yoga im Freibad 2019 ein neues Angebot aufgenommen. An zwei Tagen in der Woche konnten die Besucher Yoga unter freiem Himmel praktizieren. Das Angebot habe großen Anklang gefunden. Hinzu kamen die jährlichen Veranstaltungen der SWBB. Als einziges Freibad der Region war der Badepark Ellental bis Ende September geöffnet.