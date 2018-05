Erinnerung Franz zaubert und Gerd trifft

Bietigheim-Bissingen / Von Claus Pfitzer

Der Himmel hatte an jenem 26. Mai 1968 doch noch ein Einsehen und sorgte am Nachmittag für Kaiserwetter und strahlenden Sonnenschein. Auf den Tag genau vor 50 Jahren pfiff Schiedsrichter Heinz Aldinger aus Waiblingen um 15.23 Uhr im Stadion Ellental das Einweihungsspiel zwischen dem SV Germania Bietigheim und dem FC Bayern München an. Rund 10 000 Zuschauer – so viele kamen nie wieder ins Ellental – erlebten einen 7:3-Sieg der Bayern, die damals am Anfang ihrer glanzvollen Erfolge bis heute waren. Im Jahr zuvor waren sie erstmals Europapokalsieger geworden. Franz Beckenbauers Stern war bei der Weltmeisterschaft 1966 in England am internationalen Fußball-Himmel aufgegangen, er wurde sechs Jahre nach Bietigheim ebenso Weltmeister wie seine damaligen Mitspieler Sepp Maier, Gerd Müller und Georg Schwarzenbeck.

Auf dem Weg zum Weltstar

Beckenbauer war damals noch nicht der Kaiser, er gab sich an den zwei Tagen bescheiden und ließ sein großes Können aufblitzen. Der SV Germania war damals noch eine Top-Adresse im württembergischen Fußball und hatte gerade den Wiederaufstieg in die damalige 1. Amateurliga geschafft. Nach Jahrzehnten auf der legendären Anlage im Laiern bekamen die Germanen um ihren Spielführer Rolf Zeller, der vor dem Bayern-Spiel für 600 Einsätze im Germanen-Dress geehrt wurde, ein neues Stadion. Damit erfüllte die damals noch nicht vereinigte Stadt Bietigheim unter ihrem Oberbürgermeister Karl Mai ihren mit Weitsicht kurz nach der Währungsreform gefassten „Goldenen Plan“. Rund zehn Millionen Mark wurden seit 1953 in Sportstätten wie die Halle am Viadukt, den zwei Sporthallen im stetig wachsenden Buch, der Halle im Aurain, das Stadtbad und schließlich in das Ellental-Stadion investiert. Nicht nur die Fußballer, auch die Leichtathleten bekamen damit eine neue Sportstätte mit einer Laufbahn sowie nach und nach weiterer Anlagen. Aktuell machen sich die sporttreibenden Vereine und der Stadtverband für Sport dafür stark, das Stadion mit einer Tribüne und einem Multifunktionsgebäude mit Umkleide und sanitärer Anlagen aufzuwerten und sowohl für leichtathletische Meisterschaften als auch für Fußballspiele in der Regionalliga tauglich zu machen.

Bei der Einweihungsfeier 1968 waren vor den Fußballern der Germanen und der Bayern Hockeyspieler an der Reihe, im Fußball trat eine Bezirksjugendauswahl gegen die A-Junioren des SV Germania an. Auch die Leichtathletik-Fans bekamen Hochkaräter aus Süddeutschland und Olympiakandidaten bei Einlagen zu sehen. Günther Abbe von Salamander Kornwestheim übersprang bei der Stadion-Premiere im Hochsprung 1,85 Meter. Schon da säumten rund 8000 Besucher das Stadionrund. Musikalisch umrahmt wurde die feierliche Eröffnung von der Bietigheimer Stadtkapelle. „Das Stadion möge Stätte fairer Kämpfe und sportlicher Spiele sein“, sagte damals Oberbürgermeister Mai. Die Fertigstellung des Stadions war auch Anlass, im selben Jahr die erste Sportlerehrung in der Stadt an Enz und Metter durchzuführen.

Der FC Bayern legte auf der Rückreise vom Bundesligaspiel beim Meidericher SV in Duisburg einen Zwischenstopp ein. Sie kamen am Samstagabend mit dem Flugzeug in Stuttgart an, übernachteten im Gasthaus Rose, besuchten am Sonntagvormittag das Bietigheimer Rathaus und trafen am Nachmittag auf einen Gegner, der gut mithielt und sich auch durch einen 0:4-Rückstand nach 17 Minuten durch Tore von Rudi Nafziger (2), Gustav Jung und Hans Rigotti nicht beeindrucken ließ. Rudi Weißeise mit zwei Treffern sowie Helmut Reiner verkürzten bis zur 32. Minute auf 3:4. Bayern-Kapitän Werner Olk mit einem Weitschuss (62.), „Bomber“ Gerd Müller (65.) und Jung (88.) schossen weitere drei Tore für die Münchner zum 7:3-Endstand. „Es war ein Erlebnis. Ich war ja schon damals München-Fan“, erinnert sich Germania-Torhüter Gerhard Fötschl an diese Partie. Beinahe wäre er selbst in München gelandet, allerdings beim TSV 1860 München. Dorthin war sein Bietigheimer Mitspieler Helmut Reiner gewechselt, der sich aber gleich am Anfang schwer verletzte und nur ein Spiel für die „Löwen“ bestreiten konnte.

Germania baut Vereinsheim

In den Folgejahren vervollständigte die Stadt den Sportpark Ellental mit Kunstrasenspielfeldern und erbaute einen Wettkampfturm mit Geräteschuppen für die angrenzende Reitanlage. 1983 hatte auch das „Barackendasein“ für den SV Germania mit der Einweihung des Vereinsheims ein Ende. Vor einigen Jahren fügten die Germanen an ihre Heimstätte einen Umkleidetrakt an. Gekickt haben viele Jahre lang nur die verschiedenen Germanen-Mannschaften im Ellental und dabei Aufstiege gefeiert und Abstiege erleben müssen. Die Nachfolger der Generation Reiner, Zeller, Amann & Co. spielte jahrelang in der württembergischen Spitze mit und feierte 1976 die Vizemeisterschaft in der I. Amateurliga.

Es folgten anschließend sportlich bewegte Jahre, nachdem sich die Fußballer der Germania nicht für die neu strukturierte Oberliga qualifizieren konnte, pendelte der Verein zwischen Verbands- und Landesliga. 1986 wirbelte der „Germanen-Wundersturm“ mit Eckhard Kloft und Dieter Kurz und erzielte in einer Saison zusammen 80 Tore. So wie ehemalige Profis bei den Germanen anheuerten, begannen bei den guten Bedingungen im Ellental auch Karrieren. Friedhelm Sturm wurde Profi bei den Stuttgarter Kickers und spielte später für Alemannia Aachen, Thomas Epp wechselte zum VfB Stuttgart II und von dort in die Bundesliga zum VfL Bochum, und auch Torwart Bernd Leno, der dem deutschen WM-Kader 2018 angehört, startete vom Ellental aus durch.

Durch die Gründung von Vereinen mit ausländischen Wurzeln bekamen auch diese im Ellental eine sportliche Heimat. Einer der Hauptnutzer für Training und Wettkämpfe ist die LG Neckar-Enz, die national und international erfolgreiche Athleten hervorgebracht hat. Bei unzähligen Wettkämpfen fiel und purzelte so mancher Stadion-Rekord. Auch für das Sportabzeichen-Training und den Schulsport ist der Sportpark Ellental eine wichtige Einrichtung. Als deren Bauleiter fungierte Hans Noller vom städtischen Tiefbauamt, der selbst ein begeisterter Leichtathlet war und darum genau um die Bedürfnisse der Sportler wusste.

Bald wieder Landesliga-Fußball

Aktuell sieht es ganz danach aus, als ob es im Stadion Ellental erstmals seit 1994 bald wieder Landesliga-Fußball geben wird, denn der SV Germania Bietigheim steht dicht vor der Meisterschaft in der Bezirksliga und dem Aufstieg.

Wenn sich die Stadt Bietigheim-Bissingen und der Gemeinderat in absehbarer Zeit dazu entschließen, dem Stadion die von Vereinen gewünschte Tribüne hinzuzufügen, könnte ja der deutsche Rekordmeister FC Bayern München die Zusage des damaligen Managers Robert Schwan einlösen, der am 26. Mai 1968 eine Einladung von Oberbürgermeister Mai angenommen hatte, wieder einmal in Bietigheim zu kicken.