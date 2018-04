Auto Mobil Flanieren, staunen, Autos gucken

Günther Jungnickl

Vor allem am Sonntag strömten die Besucher in Scharen zur 13. Automobilmesse, die sich Jahr um Jahr steigender Beliebtheit erfreut. Natürlich ging es ums „Autos gucken“, denn Autohäuser aus Bietigheim-Bissingen, Sachsenheim und Asperg waren angetreten, um ihre neuesten Modelle oder auch die Fahrzeuge aus ihrem Gebrauchtwagenangebot zu präsentieren. Aber es wurde auch bei den sommerlichen Temperaturen entspannt flaniert und gestaunt.

Am Samstagmorgen hatten Oberbürgermeister Jürgen Kessing, Organisator Karl-Heinz Klein und BZ-Geschäftsführer Stefan Gläser die Auto Mobil 2018 eröffnet. Die Messe könne, so Stefan Gläser in seiner Eröffnungsrede, durchaus von der Besucherzahl her mit anderen Bietigheimer Großveranstaltungen wie dem Pferdemarkt mithalten. Gläser sagte: „Die Automobilität bewegt die Menschen.“ Der Geschäftsführer der BZ erinnerte an die Automobilzulieferer, die in Bietigheim „an der neuesten Technik arbeiten“. Deshalb sei es logisch, in der Stadt eine Autoschau zu veranstalten. Sowohl Oberbürgermeister Jürgen Kessing als auch Veranstalter Karl-Heinz Klein vom gleichnamigen Autohaus ließen aber auch nicht aus, dass der Diesel-Skandal die Kunden verunsichere, und deshalb, so Klein, könne eine Schau wie diese Vertrauen zurückgewinnen.

„Man muss einfach dabei sein, das gehört sich so“, sagte Werner Fritz vom Autohaus Fritz. Geschäftsführer Hans Weller vom gleichnamigen Autohaus hatte sich eine neue Strategie ausgedacht: „Wir stellen in diesem Jahr ausschließlich rund 40 SUVs unserer Hersteller vor. Das schafft mehr Raum und ist fürs Publikum übersichtlicher.“ Auf der Metterbrücke hatte sein Haus allerdings noch zehn Kleinwagen der Marke Fiat zur Besichtigung freigegeben. Neben den Autohäusern zogen aber auch Motorrad- und Zubehörhändler die Blicke auf sich. Wieder vor Ort waren auch der ADAC, das Polizeipräsidium Ludwigsburg und die AOK. Die Kreisverkehrswacht hatte ihren Bobbycar-Parcours für die kleinsten Besucher aufgebaut und die Oldtimerfreunde aus Hohenhaslach erfeuten am Sonntag mit ihrer Traktorenschau. Die wohl größte Fläche war dem Ortsverband Bietigheim des Technischen Hilfswerks (THW) vorbehalten, der Einblicke in die Aktivitäten gab. Absoluter Hingucker war jedoch der Offroad-Parcours, auf dem die Besitzer Angelika und Werner Wangler demonstrierten, was geländegängige Fahrzeuge leisten können. Vor allem Werner Wangler bewies am Samstag enormes fahrerisches Können, als er nacheinander die Geländewagen aller bei der Messe vertretenen Autohäuser über die Brücke mit 60 Prozent Steigung, verschränkte Fahrspuren oder die große Wippe fuhr.

Dicht an dicht stand auch das Publikum, als der 28-jährige Kevin Funk zweimal täglich seine Stunt-Show auf dem Motorrad zeigte. Er ist schon das zweite Mal bei der Automobilmesse dabei. Was das Leichtgewicht aus Wendlingen auf seiner 350er-Beta-Trialmaschine zu bieten hat, übersteigt jegliche Fantasie. Sprung auf einen großvolumigen Pickup, Tanz auf dem noch nassen Rasen (mit und ohne Vorderrad), Überfahren eines schrottreifen Kleinautos: Alles ist bei ihm möglich.