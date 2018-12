Entschädigung Feuerwehr bekommt mehr Geld

Bietigheim-Bissingen / Rena Weiss

„Ich lehne ab“, sagte Hermann Eppler in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend gleich zum ersten Punkt der Tagesordnung: die Neufassung der Feuerwehrentschädigungssatzung. In dieser empfahl die Stadtverwaltung eine Erhöhung der Entschädigung für Funktionsträger, wie Kommandanten, von bisher 6760 Euro pro Jahr auf 21 800 Euro und für die Einsatzentschädigung von bisher 150 000 Euro auf 180 000 Euro.

„Kein Feuerwehrmann will Geld verdienen, das ist weiterhin ein Ehrenamt“, sagte Eppler, doch empfindet er die Erhöhung für die Mannschaft als zu gering, weswegen er dem Antrag nicht zustimmte. Umgerechnet 14,50 Euro pro Feuerwehrmann pro Einsatz wird es künftig geben (12 Euro davor). „Damit hat man die Mannschaft, die Basis, vernachlässigt“, findet der CDU-Gemeinderat, der 15 bis 16 Euro anstrebt. Bürgermeister Joachim Kölz entgegnete, dass beispielsweise der Landesfeuerwehrverband Einsatzentschädigungen von maximal 15 Euro empfiehlt. „Wir liegen nur ganz knapp darunter, auch bei Führungspersonal und sind damit im Landkreis in der Spitzengruppe“, führte der Bürgermeister auf.

SPD-Gemeinderat Thomas Reusch-Frey hingegen, bat die Verwaltung bis zu nächsten Erhöhung nicht wieder bis zu neun Jahre zu warten. Denn nach außen lassen sich so hohe Sprünge dann nur schlecht kommunizieren. Die letzte Anpassung der Entschädigungssatzung trat im Januar 2011 in Kraft. Kölz versicherte, dass die Verwaltung künftig nicht mehr so lange warten würde. Der Gemeinderat stimmte der Neufassung bei einer Gegenstimme zu.