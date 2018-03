Bietigheim-Bissingen Festkonzert zum Abschluss des Jubiläumsjahrs

Bietigheim-Bissingen / RUDOLF WESNER

Das Jubiläumsjahr des Gesangvereins "Frohsinn Bietigheim" gipfelte am vergangenen Wochenende in einem großen Festkonzert. Dieses fand in der Stadtkirche statt.

Der Gesangverein "Frohsinn Bietigheim" beschloss sein Jubiläumsjahr zu seinem 150-jährigen Bestehen am Sonntagnachmittag mit einem Konzert zum Advent in der voll besetzten Stadtkirche in Bietigheim. Daran wirkten der Neckar-Enz-Chor sowie der junge Chor "CON 20.15" aus Walheim mit.

Seit einigen Jahren arbeitet der traditionsreiche Gesangverein aus Bietigheim sehr eng mit den Liederkränzen Ottmarsheim und Walheim zusammen, dessen Männerchöre langjährig von Walter Gruber mit anhaltendem Erfolg geleitet werden. Mitglieder dieser beiden Gesangvereine und von "Frohsinn Bietigheim" wirken zudem auch im Neckar-Enz-Chor mit, den Gruber gleichfalls dirigiert. Das Kirchenkonzert zum Advent in der Bietigheimer Stadtkirche wurde deshalb auch maßgeblich von diesem in allen Stimmlagen dicht besetzten, recht großen Männerchor ausgeführt.

Zur Einstimmung verbanden sich der NEC und der junge gemischte Chor des Liederkranz Walheim mit der Bezeichnung "CON 20.15", den Matthias Gruber leitet, in dem Chorsatz "Marching in the Light of Love" von Manfred Bühler. Diese Aufführung klang feierlich und unbeschwert zugleich. Pfarrer Bernhard Ritter begrüßte als Hausherr die Besucher und dankte dem Gesangverein "Frohsinn" für die Gestaltung des Kirchenkonzerts. Er betonte, Advent sei die Zeit der Einkehr, der Ruhe und Besinnung, bereite auf den Tag der Freude vor und führe zum Traum vom Frieden auf Erden hin.

Im ersten Teil des etwa mehr als einstündigen Konzerts gestaltete der Neckar-Enz-Chor unter der Leitung von Walter Gruber geistliche Chorwerke aus unserer Zeit. In ausgewogener, sonorer Stimmenfülle erklangen Kompositionen, die andächtig oder wie gesungene Gebete dargeboten wurden, andere erlebten bewegte und freudige Aufführungen. Auch rhythmisch akzentuierte oder hymnische Stücke waren zu hören. Sehr temperamentvoll sang der Neckar-Enz-Chor am Ende seines Programmteils "Rock my Soul". Hier erhielten die Besucher Gelegenheit, ihre Freude durch Mitklatschen zu artikulieren.

Der Chor "CON 20.15" fügte sich mit weiteren fünf Chorkompositionen in das Programm des Kirchenkonzerts des Gesangvereins "Frohsinn" ein. Matthias Gruber gründete diesen jungen Chor des Liederkranz Walheim und er erläuterte zwischendurch den Besuchern die auffällige Bezeichnung des Chors. Die Zahl "20.15" bezieht sich auf den Zeitpunkt, zu dem die wöchentliche Chorprobe am Abend beginnt. Neben eingängig melodiösen, zur Adventszeit passenden Liedern in deutscher Sprache trug der vor allem von den hell und leuchtend klingenden Sopran- und Altstimmen geprägte Chor, dem gegenwärtig nur drei Männer angehören, den Welthit "Halleluja" von Leonard Cohen überaus innig vor. Mit dem sehr bewegten Song "Christmas is my Time to Dream" beschlossen die Walheimer Chorangehörigen ihren Programmteil.

Noch einmal traten beide Chöre gemeinsam vor die Zuhörer und sangen unter der Leitung von Walter Gruber drei Werke. Als sehr beschwingtes und fröhliches Finale erklang "Oh Happy Day" in einem Arrangement von Manfred Bühler. Bei diesem wie auch bei etlichen weiterer Chorsätzen nahm der Pianist Harald Sigle am Klavier Platz und begleitete in bewährt souveräner und umsichtiger Weise die Chöre.

Nach Dankesworten des Vorsitzenden des Gesangvereins "Frohsinn", Dieter Vollmer, in welche er den Hinweis einfügte, dass die Spenden der Besucher der Jugendarbeit der Stadtkirche Bietigheim zufließen würden, sangen die Chöre und die Besucher des Kirchenkonzerts gemeinsam das Lied "Tochter Zion, freue dich!".